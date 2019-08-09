港超聯　盧斯安奴加盟愉園　友賽贏和富大埔

新一季無論是教練團抑或球員人腳上均有巨大變化的港超衛冕隊伍和富大埔，周五（9日）早上假將軍澳足總訓練中心進行正式開操後的首場友賽，結果未能以完整陣容上陣的「綠戰士」，戰至完場前有球員擺烏龍，令愉園以1比0取得小勝。至於愉園方面則落實簽下曾效力標準流浪、天行元朗及理文的巴西中堅盧斯安奴。



今場友賽碰巧同場舉行香港足總裁判訓練營，足總裁判總監張炎有亦於賽前向雙方球員講解一些球例的變更。今仗收起了辛祖及勞高的和富大埔，上半場先後有杜度上前助攻起腳，惟未能為屠俊翹帶來太大威脅，至於西班牙前鋒加維蘭則連續於兩分鐘內有一記近射及頭槌攻門，均被陸平中救出。



和富大埔於下半場逐漸換入更多青年球員上陣，亦不乏入球機會，包括唐道碧近射被撲出，孫銘謙於禁區外一控一射僅告出界，而愉園最終則戰至完場前一刻因對手擺烏龍以1比0取得小勝。



和富大埔主教練郭嘉諾於賽後指，畢竟今仗是球隊首場正式友誼賽，球隊亦較遲開操，加上在天氣炎熱之下，球員體能迅速下降，並於半場作出很多調動，確保給予每位球員一定的上陣時間，甚至笑言下半場陣容似是U-23的聯賽賽事，陣中換邊後更沒有外援在陣，強調賽果並非最重要。



愉園主教練鮑家耀則表示，一眾球員狀態明顯有所改善，但無奈天氣太過炎熱，不過「鮑Sir」亦希望球隊的防守能夠繼續有所改善。對於盧斯安奴的加盟，「鮑Sir」則期望球隊在防守上能夠有較多調動，惟他剛於周四（8日）晚才抵港，故沒有讓他在賽事中上陣。