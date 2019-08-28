曼聯有救！？伊巴謙莫域送魔迷最大喜訊

曼聯有救喇！新季踢3場失咗5分嘅「紅魔鬼」，整體發揮都仲係好飄忽，始終球隊欠缺一個經驗豐富嘅世界級大將壓場。不過，已經去咗美職發展嘅前曼聯巨星伊巴謙莫域突然放風，話如果曼聯需要佢的話，可以隨時返嚟喎！



「紅魔鬼」上輪輸咗畀水晶宮，反而「呂布」喺美職又一次梅開二度，今季腳風勁順！事實上，曼聯依家前線喺賣走盧卡古，A山又勢被外借之下，就只得兩個年輕射手拉舒福特同安東尼馬迪爾撐住，根本搵多個頂級射手返嚟，絕對幫到手，而考慮到「呂布」之前效力曼聯一季半就轟入29球，已經徹底傷愈嘅佢，肯定係增兵理想人選。



依然寸爆嘅伊巴謙莫域話：「我仲可以輕輕鬆鬆喺英超立足，如果曼聯需要我，我就喺度！當然，我依家係屬於洛杉磯銀河，唔好意思。我係歐洲揚名立萬，我享受呢個過程，我已經贏咗33個冠軍獎盃，我希望再贏多個。然後，大家可以睇吓我嘅冒險之旅係點結束？」根據英國傳媒建議，曼聯可以考慮喺冬季轉會窗外借伊巴謙莫域返嚟撐吓場。



對於「紅魔鬼」近況，原來「呂布」一直有留意：「我睇咗曼聯上場比賽，其實好冇運，如果佢哋射入咗嗰球12碼，結果會完全唔一樣。」伊巴謙莫域仲話自己同保羅普巴傾過，畀咗啲意見對方，但就唔想公開喎！



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