伊高沙托尼領軍　富力R＆F遣3新兵征大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（31日）續戰，頭場由和富大埔於主場大埔運動場迎戰有伊高沙托尼倒戈的富力R&F。主隊今仗派出辛祖、金玟基、勞高3人攻堅，而客軍除伊高沙托尼外，還有新加盟的古拿、林柱機正選上陣。

和富大埔正選陣容：

19 陸平中 [GK]

2 麥保美

5 杜度 [C]

6 廖偉業

7 金玟基

9 辛祖

10 陸志豪

11 勞高

13 楊賜麟

23 孫銘謙

28 車潤秋

富力R&F正選陣容：

1 周煜辰 [GK]

7 林志堅

10 利安高

11 羅港威

12 盧均宜

17 古拿

18 伊高沙托尼

20 林柱機

22 基奧雲尼

24 梁諾恆

30 謝家强 [C]

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「中銀人壽香港超級聯賽」首輪賽事今日連環3響炮，頭場上演去季冠亞軍對決，和富大埔於大埔運動場硬撼富力R&F，緊接下午5時30分東方龍獅造訪元朗大球場鬥佳聯元朗，尾場晚上8時展開，由冠忠南區迎戰標準流浪。去季足球先生伊高沙托尼轉投富力R&F，新季首騷即倒戈相向，而面對陣容大變的「綠戰士」，富力主帥楊正光未敢輕視；大埔主教練之一郭嘉諾則稱球隊在沒有壓力下作賽，或會帶來驚喜！（on.cc東網周六下午2時30分直播）

主場出擊的和富大埔今季無論職球員都出現巨變，新任總監兼主教練馮凱文表示：「喺泰國集訓最後一場比賽對泰港，就係用嚟模擬對富力，嗰場波我哋製造咗好多黃金機會，無論效果定結果都理想。球隊前鋒配合都OK，不過仍有待改善，始終辛祖、勞高及金玟基各有長處。」今仗面對有伊高沙托尼倒戈的富力，「馮Sir」表示球隊踢法要比去季更整體：「對富力一定要做好防守先，所以會要求前線球員幫手做好防守。」另一主教練郭嘉諾則認為壓力在對手身上：「我哋壓力冇咁大，加上主場優勢，可能踢得會比對手更加放，希望畀到驚喜一班大埔球迷！」然而在友賽泰港中正選上陣，能出任防中及中堅的巴西外援杜度早前於泰國受傷，今仗能否上陣仍屬未知之數。

光Sir唔敢睇低「綠戰士」

今夏簽入伊高沙托尼、林柱機、方栢倫及林衍廷等球員的富力R&F，實力更見完整。球隊早前赴葡萄牙集訓，並與葡甲及葡乙球隊進行5場友賽。主教練楊正光對集訓效果感滿意，惟林樂勤早前前十字韌帶受傷，仍未有確實復出日期，對球隊部署或有影響。上季富力聯賽兩鬥大埔皆落敗，儘管「綠戰士」今季人腳有所變動，「光Sir」坦言不敢輕敵︰「雖然大埔換咗教練同好多球員，但簽入嘅新兵都好有質素同經驗，我覺得佢哋質素唔會相差好遠，只係佢哋磨合嘅時間比較少，配搭亦較新，但係都要好認真去應付呢場比賽，唔可以睇低人哋，呢個係唔可以犯嘅錯誤。」

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