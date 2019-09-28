大哨話你知 有一樣嘢可幫佢入多100球

巴西傳奇朗拿度近日接受訪問，大談佢依家身為華拉度列主席嘅目標，原來係帶領球隊打入歐聯。此外，佢仲大讚依家嘅VAR視像助理球證系統，話如果佢踢波嗰陣有呢種科技，佢職業生涯至少可以入多100球喎！

VAR新季喺包括英超在內唔少主流聯賽使用，雖然間中都會引起爭議，但「大哨」就非常支持：「我喜歡VAR，並且希望喺我球員時代就已經有，如果真係咁樣，我或者可以入多100球呀！」其實又好難咁講，VAR可能可以幫手捉到走漏眼入波，或者睇到爭議12碼判番，但同時有啲越位入波又扣番條數，係咪真係有更多入波，未必囉！

講完VAR，「大哨」又講番華拉度列：「未來幾年，我哋首要目標梗係護級。只要我哋傾得穩陣腳，然後投資又按計劃進行，5年後華拉度列目標就會係為歐聯席位而戰。依家睇似乎係不切實際，但我哋一定要將目標放遠。」

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