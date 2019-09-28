震驚！碧咸新搞作　搵曼聯新星做佢客仔

大件事呀！「萬人迷」碧咸喺球圈又有新搞作喇！近年做咗球圈班主，做咗英乙沙福特城股東，又係美職搞新球隊嘅咸爺，近日有報道話佢正計劃進軍球員經理人工作，並已經成立一間名為「Footwork Management Ltd」做嘢，至於嚟緊新公司頭號目標客仔，會係碧咸母會曼聯嘅超新星格連活特喎！

由於碧咸本身係冇球員經理人牌照，同時佢又係球會股東，據知，佢只係會出任新公司嘅總監一職，而佢老友戴夫加拿，以及另一個傳媒公司老闆好友侯臣就會出面打理業務。事實上，戴夫加拿就係英格蘭足總註冊嘅球員經理人，至於前諾定咸森林球員大衞莊臣亦有份參與工作。

唔係講笑，大衞莊臣嘅18歲囝囝班蘭，早前就上載一幅同碧咸嘅合照，係話佢同森林續約之前影，明顯係話畀大家聽，咸爺做咗嘢囉！消息話，碧咸依家打算成立一個高質但唔會太多球員嘅顧客群組，其中頭號目標已經鎖定咗曼聯17歲超新星格連活特。

報道話，碧咸雖然唔會過份積極參與經理人實務工作，但佢同唔少海外公司及球會嘅聯繫，將會成為佢爭取球星客戶幫襯嘅重要籌碼。

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