港超聯　「招積仔」曾梓軒把握力提升中

周日(29日)港超聯頭場,雖然佳聯元朗一度憑米基爾的入球領先,可惜臨完場前失守,被冠忠南區前鋒查維斯扳平,最終只能從對方身上拎走1分。「名將之後」曾梓軒今場全場奔走,多次創造出具威脅攻勢,惟他坦言美中不足是未能取得入球,為球隊取得勝仗。

佳聯元朗今場以米基爾和祖連奴「雙鬼拍門」,曾梓軒從旁協助,多次為前場供應彈藥,助客軍全場產生共24次射門,是南區的3倍。惟付出得多未必一定有回報,24歲的曾梓軒上半場曾獲得多個黃金機會,更有一次伏兵遠柱頂斜,未能替球隊增添入球。他賽後指出,自己的埋門信心還有待提升:「可能喺龍門前面嘅決心要再肯定啲,今日本身有兩、三個入到嘅機會都把握唔到,到咗最後畀對方追和。」

「梓軒」上季效力凱景並沒有得到太多上陣機會,今年一轉投佳聯元朗便被委以重任,更連續4場擔任正選。他指出,比賽經驗將會是繼續推動他進步的泉源:「Game is the best teacher,有得踢比起練100課嘅效果一定更多。加上今年多啲擔任進攻角色,會啱我踢多啲,表現亦會好啲。」他補充,教練團經常灌輸球員們踢法要更加進取,使到本身踢翼鋒的他也會做更多大膽的嘗試。而今日的比賽亦經常看到,「梓軒」在邊路經常與隊友打撞牆,嘗試以小組短傳撕破南區的防線,他的努力觀眾們都有目共睹。

另外,曾梓軒最為人熟悉的是,他是前香港隊主教練曾偉忠「招積Sir」的兒子。不過,作為名將之後的他反而認為,這個身份並不會為他帶來任何壓力:「由細到大都畀人問,所以問慣哂。同埋始終自己係踢自己嘅波,唔會因為其他人而感到壓力。」