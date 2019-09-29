港超聯　「招積仔」曾梓軒把握力提升中

周日（29日）港超聯頭場，雖然佳聯元朗一度憑米基爾的入球領先，可惜臨完場前失守，被冠忠南區前鋒查維斯扳平，最終只能從對方身上拎走1分。「名將之後」曾梓軒今場全場奔走，多次創造出具威脅攻勢，惟他坦言美中不足是未能取得入球，為球隊取得勝仗。

佳聯元朗今場以米基爾和祖連奴「雙鬼拍門」，曾梓軒從旁協助，多次為前場供應彈藥，助客軍全場產生共24次射門，是南區的3倍。惟付出得多未必一定有回報，24歲的曾梓軒上半場曾獲得多個黃金機會，更有一次伏兵遠柱頂斜，未能替球隊增添入球。他賽後指出，自己的埋門信心還有待提升：「可能喺龍門前面嘅決心要再肯定啲，今日本身有兩、三個入到嘅機會都把握唔到，到咗最後畀對方追和。」

「梓軒」上季效力凱景並沒有得到太多上陣機會，今年一轉投佳聯元朗便被委以重任，更連續4場擔任正選。他指出，比賽經驗將會是繼續推動他進步的泉源：「Game is the best teacher，有得踢比起練100課嘅效果一定更多。加上今年多啲擔任進攻角色，會啱我踢多啲，表現亦會好啲。」他補充，教練團經常灌輸球員們踢法要更加進取，使到本身踢翼鋒的他也會做更多大膽的嘗試。而今日的比賽亦經常看到，「梓軒」在邊路經常與隊友打撞牆，嘗試以小組短傳撕破南區的防線，他的努力觀眾們都有目共睹。

另外，曾梓軒最為人熟悉的是，他是前香港隊主教練曾偉忠「招積Sir」的兒子。不過，作為名將之後的他反而認為，這個身份並不會為他帶來任何壓力：「由細到大都畀人問，所以問慣哂。同埋始終自己係踢自己嘅波，唔會因為其他人而感到壓力。」