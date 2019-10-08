手腕螺絲帶嚟Lucky　陳曉鋒一個字：拚！

今季香港飛馬簽入多名年輕球員，銳意打出拚勁和活力，其中一位是能出任多個位置、每場比賽不惜氣力奔跑的陳曉鋒。外號「肥頭」的他選擇加盟飛馬，全因渴望挑戰自己！圖/文：陳焌鏗

現年24歲的陳曉鋒，職業生涯從和富大埔開始，首季已助球隊取得「菁英盃」冠軍，翌年大埔更成為「三亞王」。「肥頭」的足球路看似一帆風順，正當事業如日中天時，他卻選擇外借至佳聯元朗，錯過出戰亞洲賽的機會。

然而，對「肥頭」來說，元朗的時光是成長的催化劑：「近幾年好多球員18歲開始踢超聯，但我21歲先開始，冇話遲唔遲嘅，其實喺大埔嗰陣都學到好多嘢，畀到我好多唔同嘅體驗。我唔會覺得遲起步，但都希望追番啲時間，所以都好多謝『嘉諾Sir』（現和富大埔主教練郭嘉諾）上年喺佳聯元朗畀咁多機會我。」

轉會迎接新Challenge

如今相隔一季再度加盟一支具競爭力的球隊，第4季征戰港超的他期望：「自己經歷過兩年喺大埔冇得踢嘅日子，因為嗰陣隊友能力太高。上年喺元朗有得踢，我唔想嚟到飛馬又好似以前咁成日做後備，希望爭取踢多啲正選！」飛馬現時僅踢了4場比賽，而「肥頭」每場均是正選上陣，深得主帥文彼得重用。在上月21日舉行的「高級組銀牌」首圈賽事中，「肥頭」更攻入全場唯一入球，協助飛馬晉級。

難忘媽咪見證入波

陳曉鋒受訪期間不忘感謝文Sir：「好多謝Peter（主教練文彼得）邀請我，自己都想有多啲挑戰畀自己。飛馬係間大球會，所有嘢同元朗都好唔同，喺元朗有時失咗波之後就會一齊逼，但係喺飛馬嘅話，教練就唔希望你犯低級錯誤，變相自己壓力都大咗，但係我都會當係一種推動力！」

若然球迷有留意「肥頭」，相信不會忘記他去季曾在傑志身上取得入球，助佳聯元朗追近比數，最終成為逼和傑志的功臣之一。不僅於此，2017年12月10日，他後備登場並於81分鐘建奇功，助大埔追平2比2，從陽光元朗手上搶回1分。而這一球，對於12月8日生日的他來說，有着雙重意義：「嗰次嗰球波係我第一次入波，一嚟係主場，二嚟係我媽咪第一次睇我踢波，所以真係好開心，嗰陣仲要係生日後兩日，所以係一份好好嘅生日禮物！」如此看來，他的每個入球都舉足輕重，訪問期間，當記者與「肥頭」重溫這些入球時，他謙稱：「唔係嘅，撞彩啫！」

入波錫手腕：

螺絲帶嚟Lucky

入球後的慶祝動作，對每個球員來說，都有着不同的意義。陳曉鋒入球後選擇親吻手腕，是用來提醒自己：「嗰陣我手腕第一次做手術，入面有粒螺絲，係離開大埔之後打嘅，當時同自己講係一個新開始。上季我有時見到陳廣豪入波之後，就諗吓啲慶祝動作，諗諗吓粒螺絲好似帶到啲好運畀我，所以就做呢個慶祝動作。」

陳曉鋒Profile

出生日期：1994年12月8日

身高：1米70

體重：68公斤

位置：中場

曾效力球隊：和富大埔、佳聯元朗

現效力球隊：香港飛馬

球衣號碼：6