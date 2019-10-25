D1泳賽出現人鏈　學生泳池外唱歌嗌口號

香港學界體育聯會因應近月示威活動持續實行對應措施，包括取消多項學界賽事，及以「近期各種不確定因素」為由禁止傳媒於學界賽事場區採訪等。年度學界大賽「港島及九龍區D1中學校際游泳比賽」亦受影響，除減少入場名額外，學體會亦禁止學生及傳媒在池邊進行採訪。周五（25日）過百名港九區學生於D1泳賽中午休息時段在場外築成「光復學界人鏈」表達訴求，「人鏈」由九龍公園游泳池入口延伸至龍堡酒店門外，期間有學生高叫口號及唱歌。

長沙灣天主教英文中學反修例關注組成員盧同學是今次活動發起人之一，他表示活動除兩間國際學校未有參與，其他學校都有響應。他又批評學體會做法不合理：「每年學生攝影記者都可以去池邊影相，但今年學體會就突然禁止，我們到上星期初賽日才知道有關新措施。另外，學體會亦表示，如果學生在看台嗌政治成份口號，學校就會被罰DQ（取消資格）或影響下屆參與賽事的資格。我們覺得這是『白色恐怖』，打壓學生發言權利，所以決定發起今次活動。」

人鏈活動期間學生高叫「光復香港，時代革命」及「六大訴求，缺一不可」等口號，被問到會否擔心學體會會有進一步行動，盧同學重申今次活動是於九龍公園進行，並非在泳池內，故學體會理應沒有權利干涉，希望透過今次活動表達對學體會不滿，同時關注香港問題。

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