摩連奴遊說失敗　艾歷臣決絕有原因

熱刺聘請摩連奴執教後，盛傳多位主力會續約追隨佢，但事實並冇咁簡單，因為中場球星基斯甸艾歷臣率先拒絕續約，即使會方提出加佢一倍人工，至16萬鎊周薪，呢位27歲丹麥國腳仍然不為所動。

據悉，熱刺向基斯甸艾歷臣開出1份5年合約，周薪達到16萬鎊，比佢現時人工多一倍，並願意加入4300萬鎊買斷條約，其他球會可以用呢個數目收購佢，但都被艾歷臣拒絕。

摩連奴承認同艾歷臣傾過，但似乎唔多順利，佢話：「我同艾歷臣傾過，當然唔會公開對話內容，最重要係佢會唔會對球隊作出承諾，暫時唔好再討論佢嘅去留問題，而係要集中番球隊問題。」

「寸王」上場首次率領熱刺踢英超，安排艾歷臣做後備，並透露只會根據實際情況來決定是否畀佢踢正選，導致艾歷臣對於留隊有所顧忌。

加上16萬鎊周薪係英超球星之中唔算高，如果佢願意明夏以自由身加盟曼聯，周薪起碼有20萬鎊以上，而且做正選機會亦較高，實在冇誘因要續約。

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