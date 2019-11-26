東方龍獅火併理文　一周3賽大考驗

「菁英盃」周三(27日)晚戰火重燃，假旺角大球場上演A組大戰，榜首的東方龍獅強戰理文。兩隊同樣要面對「一周3賽」的情況下，再加上雙方均面臨傷患及停賽困擾，令賽事增添不少變數，惟有希望球員在場上踢出無比鬥志及韌力，向勝利邁進！（周三晚8時開賽）

目前於A組以2戰6分暫居榜首的東方龍獅，剛於周日的聯賽遭傑志以3比1反勝，未能與榜首的富力R&F縮窄距離，主教練李志堅坦言表現令人失望︰「我覺得上場波球隊喺好多方面，都唔係處於理想嘅情況，雖然對手好有鬥志，但呢個唔係失利嘅理由，依家要盡快去忘記，喺心理同其他層面調節番。」

上仗傷愈復出的徐德帥於初段又告受傷，半場要退下火線，今仗與黃梓浩同樣因傷缺陣，基頓亦要停賽。「堅Sir」認為列斯奥能否趕及復出為理文上陣，對他們的影響甚大︰「始終理文有列斯奥上陣時表現較穩定，但今個禮拜大家都有3場波，『菁英盃』有較大空間去選用其他球員，所以都係睇佢哋點取捨。」

陳曉明：球隊氣氛狀態都理想

現時分組賽仍未打開勝利之門的理文，上仗聯賽在列斯奥缺陣下小勝愉園，主教練陳曉明表示「Nando」的情況要持續觀察︰「佢已經復操，但都要睇隊醫同佢自己嘅感覺，當然我哋都要預備冇佢嘅時候要點應付。」球隊今仗除沙普夫停賽外，劉學銘及謝朗軒分別因借用條例未能上陣，不過「陳Sir」則向球員投信任一票︰「『菁英盃』今季多咗場數，球隊需要比較大嘅團隊去應付，我對無論係所謂嘅常規或許係準備出嚟嘅球員，都好有信心，現時球隊氣氛同狀態都好理想。」至於U22球員方面，由於守衞周衍丞早前身體感到不適退隊，理文決定提升並註冊香港U18代表曾家進駐一隊。