投冠忠南區最大得着　劉穎笙：跟列文學嘢！

「我7、8歲開始學踢波嘅時候已經想做職業球員，之後諗法變成目標，希望爭取一啲嘢，一直踢到今日。」現年20歲的冠忠南區後衞劉穎笙（Rinson）感恩地說。去季效力凱景、今季加盟南區成為球隊「菁英盃」適齡球員兼穩膽的他，希望向隊中數名沙場老將學習，努力不懈為足球夢打拚！

■圖/文：陳焌鏗

自幼受父親和兄長影響愛上足球的劉穎笙，兒時夢想是成為職業足球員。因一次機緣際遇，碰上馮凱文教練，自此跟隨這位恩師東征西討，並一步一步踏上職業舞台：「升中前見到拔萃有試腳選拔，就膽粗粗去試，自問細個表現唔算突出，好彩『馮Sir』揀咗我，一路跟住佢踢學界。到中六畢業，『馮Sir』叫我試吓踢高少少水平嘅比賽，就去凱景踢甲組，之後仲升埋港超，『馮Sir』喺我足球路上幫咗我好多，我呢個夢係『馮Sir』畀我！」

司職中堅的Rinson去季才首次征戰港超聯，期間獲「馮Sir」信任屢次正選上陣，更在季尾多場比賽協助球隊搶分，惟他認為自己仍有許多不足之處：「覺得自己上季表現一般般，始終第一年，好多嘢都唔習慣，例如比賽強度、思考速度，到下半季Keep住有得踢嘅時候，我感覺到自己一場比一場進步，信心都強咗好多，我會畀自己70分左右。」

正因認清自己的不足，Rinson今季在「馮Sir」協助下轉投冠忠南區，並期望自己能更上一層樓：「今季想學多啲嘢，上季我有機會踢，但思維上仲係差啲。今季過嚟南區全靠『馮Sir』幫我搭路，如果我跟佢去大埔，都未必有咁多機會，而且南區有比圖、列文呢啲好有經驗嘅球員，可以畀我跟佢哋學吓嘢。」

除了「馮Sir」外，劉穎笙訪問期間亦多次感激陳飛達、曾昭達兩位教練，他分別在5人隊和大學校隊得到兩人悉心教導。Rinson也感謝南區助教沈國輝協助，讓他適應新位置。講到感謝，又怎少得在背後支持追逐足球夢的家人和朋友？Rinson說：「基本上每次比賽，無論我有冇得踢，佢哋都會嚟睇，好感激佢哋！有時候踢踢吓望番上看台，見到阿爸、阿媽拍手掌，都會多一份力去跑！」

劉穎笙比賽時場邊曾出現「笙笙不息」的打氣字句，他回應說：「因為香港5人代表隊成日出去比賽，所以同啲足總職員玩得好埋，我唔知佢哋嗰日會入嚟，仲整晒相、Banner，嗰次見到都幾驚喜，當堂呆一呆，但又幾好喎！至於點解係『笙笙不息』？我都唔知，哈哈！」

【劉穎笙Profile】

出生日期：1999年9月15日

身高：1米75 體重：66公斤

位置：中堅、右後衞、右翼衞

曾效力球會：凱景

現效力球會：冠忠南區

●上季着9號 但唔係前鋒！

去季Rinson效力凱景時穿着9號波衫，令不少人以為他是前鋒，問及為何會選擇這個號碼時，Rinson笑言：「因為嗰陣『馮Sir』話踢過甲組嘅球員可以揀號碼先，我心思思唔知揀咩Number，咁啱嗰年入選香港5人代表隊，咁啱派咗件9號畀我，着9號時次次有波入，所以覺得呢個Number幾好運。另一個原因係現今足球都比較少後衞着9號，覺得係一個噱頭，等大家留意我多啲，哈哈！」