菁英盃　愉園撼冠忠南區　鬥騷青訓成果

「菁英盃」B組分組賽周日（5日）上演兩場賽事，頭場下午2時30分愉園於斧山道運動場對冠忠南區，尾場下午5時30分富力R&F假旺角大球場硬撼佳聯元朗。為爭取出線，愉園、南區、富力必須於今仗搶分以追趕榜首佳聯元朗，元朗則求勝以擴大領先優勢。

以年輕球員為骨幹的愉園今季演出讓人眼前一亮，隊中幾位年輕球員表現大獲好評，上仗更擊敗勁旅富力R&F，取得「菁英盃」分組賽兩連勝。該仗獲主教練鮑家耀盛讚的18歲後衞葉卓文表示，十分期待與南區的鄭進泓對碰：「我喺拔萃同佢做咗6年隊友，青年聯賽都對咗好多次，都好耐冇同佢踢喇，希望今場可以對番佢，睇吓大家進步成點！」

自上月初於聯賽作客富力一戰後，「卓文」便連續多場比賽取得正選，他透露心理壓力逐漸減少：「第一次對富力自己由頭震到落尾，係驚嘅，但上場對番富力，已經放膽咗，用到個波亦敢同外援衝撞。不過我嘅力量、體格都仲要加強，亦希望再減少犯錯。」

近年積極投入青訓工作的冠忠南區，今季提拔了數名「自家青訓」上一隊，綽號「沙維」的鄭進泓便是其中一位。過去在青年賽屢次與愉園戰將較量，如今一同投身職業足球，「沙維」期望：「由U13開始已經同黎培基、葉卓文嗰班鬥，佢哋喺愉園比較多上陣機會，仲要踢得幾好，如果有機會碰頭，希望踢得好啲，睇吓自己同佢哋依家嘅實力係點！」

「沙維」今季只得3次後備上陣機會，但他明言不論有沒有機會上陣都會做好自己：「如果有機會踢，賽前會模擬點樣應付對手，我身形單薄更加要硬淨啲；如果後備落場就要準備好啲，因為一落到去就要即刻適應強度、速度。」