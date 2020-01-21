亞冠外　畢業！和富大埔畀吉打踢落亞協盃

【黃雋謙吉打直擊】香港代表和富大埔作客馬來西亞球隊吉打的「亞冠盃第二圈外圍賽」(下稱亞冠外)，周二(21日)晚假吉打達魯阿曼球場上演，結果「綠戰士」在開波3分鐘便失守，以及大部分時間打少個的劣勢下，只能憑陳文輝「破蛋」，最終以1比5落敗出局。

因受到傷兵問題困擾，和富大埔首度躋身亞冠外，並未能排出完整陣容，何銳正選把關，4名後衞右起車潤秋、楊賜麟、雲美亞斯、孫銘謙、中場陳文輝、陸志豪、中村祐人、杜度、許嘉樂，以及單箭頭金玟基。

儘管和富大埔主帥雲貝碧賽前表示對球隊信心十足，但「綠戰士」開波僅3分鐘便告失守，主隊好波之人察查禁區頂接應隊友舒曼頭槌二傳抽入成1比0。4分鐘之後，阿斯曼禁區內起腳，被何銳拍出。11分鐘，客軍由陳文輝錄得一記射門，惜逃不過吉打門神艾霍的十指關。戰至21分鐘，主隊加索利右路傳中，和富大埔後防大漏，被伏兵遠柱的察查輕鬆射入，將比數改寫成2比0。落後的客軍，在27分鐘再現入球良機，許嘉樂接應隊友快開罰球，右路勁射被艾霍接實。

戰至33分鐘，落後兩球的「綠戰士」還要打少個！孫銘謙拉跌單刀的察查，被來自卡塔爾的球證出示紅牌驅逐離場。41分鐘，又是陳文輝！其禁區內第一時間快射，再次被艾霍窂牢撞實。完上半場前，中村祐人窄位怒射，艾霍及時封位擋出。

換邊續戰僅2分鐘，阿斯曼接應舒曼妙傳射入，助主隊領先至3比0。50分鐘，和富大埔由勞高入替許嘉樂。8分鐘後勞高一記勁射，差點便為客軍追回一球，奈何同樣遭艾霍拒諸門外。其後，杜度終成功將皮球送入主隊大門，可惜球證指勞高犯規在先，慘食「詐胡」。66分鐘，和富大埔門前爆發混戰，最終阿斯曼冷靜射遠柱入網，將比數改寫成4比0。

2分鐘之後，好拍檔勞高和陳文輝為客軍「破蛋」，後者無人看管下射破艾霍把守之大門。補時階段，察查禁區內完成帽子戲法，最終吉打在全場19,803名球迷入場見證下，以5比1擊敗和富大埔晉級；而結束「亞冠之旅」的「綠戰士」，依賽制將會轉戰「亞協盃」分組賽。