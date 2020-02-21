豁出去投佳聯元朗　曾至孝：淨係想踢波！

「時間轉眼間過去，依家仲有機會喺球場上，可以做自己鍾意做嘅嘢，會特別珍惜！正如我今年嚟到呢度，人工、有咩隊友、捧盃機會呢啲完全唔理，淨係諗我要踢波，所以我就嚟咗呢度。」剛於上月踏入30歲的曾至孝，縱使未必到達「老將」階段，但球員生涯進入下半場亦是不爭事實，他希望能夠在佳聯元朗爭取機會的同時，亦能分享經驗給隊中小將，協助他們進步。■圖、文：何彥霆

正所謂「學海無涯」，「阿孝」去年曾與葉子俊及法比奥等人考取「亞洲足協C級教練證書」，今季轉投佳聯元朗，成為隊中年輕球員的學習對象。儘管談不上施教，但至少能將「過來人」的經驗分享︰「其實我仲好後生，只係運動員嚟講，喺年齡上好似有個數字限期咁，元朗有好多年輕球員，有時望見佢哋都會諗番起以前嘅自己，我會盡量去畀好嘅嘢佢哋，譬如有啲年紀較細嘅，你係咁話佢都冇用，甚至可能愈鬧愈差，所以我會睇番對方需要乜嘢。同佢解釋問題喺邊度，因為你講咗點解要咁做，對方喺應用上就會吸收得快啲，你大聲同佢講『走入去呀』，佢反而唔知幾時應該真係要走入去。」

提醒後輩要識保養

經過12個頂級聯賽賽季的洗禮，「阿孝」語重心長提醒後輩，要小心保養「搵食工具」，不要隨便冒險帶傷上陣弄致得不償失︰「我成日同佢哋講唔好夾硬嚟，我哋以前嗰代球員全部都夾硬嚟，拗完柴可能第二日紮住練波，但依家醫療各方面都進步咗，就算受傷都要分輕重。作為球員真係要好好休息，去走更遠嘅路，萬一累積咗好多舊患落嚟，真係冇得番轉頭！我覺得年輕球員冇話天份好唔好，我真係唔係咁睇，我係睇有冇機會同態度，我哋身邊曾經都出現過好多有天份，但走咗冇踢嘅人，所以係要睇你嘅態度同決心。」

感激女友扮演幕後軍師

儘管「阿孝」坦承今季只為爭取最多上陣機會而決定轉投「橙衫軍」，不過他亦感謝一位相當重要的「幕後軍師」，就是他的另一半︰「其實今季轉投元朗我都有猶豫過，但係我女朋友除咗畀推動力我外，仲幫我分析過，有時喺現實與理想之間要作出抉擇時，身邊另一半係好緊要，當佢都肯支持你嘅時候，就可以更加冇顧慮去做一樣嘢。」

除了秀外慧中的女友外，「阿孝」還要多講兩位「貴人」：「我本身同『郭生』（佳聯元朗贊助人郭時興）、『郭小姐』（總監郭靜然）佢哋關係都好好，大家可以好似朋友咁直接啲去傾同埋分析，佢哋都有份去促成呢件事！」

曾至孝Profile

出生日期：1990年1月12日

身高：1米83 體重：83公斤

位置：中場、左後衞、中堅

曾效力球隊：香港09、華家堡、東方、愉園、傑志、大中、港菁、東方龍獅、香港飛馬

現效力球隊：佳聯元朗

球衣號碼：5