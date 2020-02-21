日職叫停！札幌巨蛋變毒氣室　

新冠肺炎疫情蔓延，星期五（21日）開打嘅日職，同樣籠罩喺病毒陰影之下，揭幕戰湘南比馬主場對浦和紅鑽一戰，非但呼籲球迷戴口罩入場，更有醫生駐場以防觀眾不適，但係北海道札幌岡薩多就最先受到疫情衝擊，因為擔心主場札幌巨蛋（Sapporo Dome）變成毒氣室，佢哋季初4場主場賽事，已經宣布暫停售票，計畫延期！

目前日本已經出現更多新冠肺炎確診個案，北海道星期五就新增3人，其中兩人更是一對未滿10歲的兄弟，令當地危機感猛升。由於可坐42,122名觀眾嘅札幌巨蛋，屬於有蓋密閉球場，假如球迷中有新冠肺炎隱藏患者，比起一般冇蓋嘅開放式球場，更易成為毒氣室，造成無法估量嘅傳播後果，所以岡薩多宣布，3月7日對大阪飛腳、22日對神戸勝利船、4月18日對名古屋鯨魚3場聯賽，以至4月8日日聯盃對廣島三箭等4場主場賽事，全部暫停售票，是否延期需與聯賽會商議後再作決定。

至於今季日職揭幕戰，浦和紅鑽憑興梠慎三、李安納度拿斯文圖、關根貴大各入一球，以3：2擊敗主場嘅湘南比馬，連同上季計算，8次喺星期五出戰，第一次贏波而回，算係有個好開始。