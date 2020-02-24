疫情令比賽無期　南華三子唔敢鬆

香港男子籃球代表隊在2021亞洲盃外圍賽不敵澳洲後，今日（24日）班師回港。雖然距離下一場亞盃外尚有9個月，本地兩大錦標在疫情的陰霾下，同樣遙遙無期。但南華一眾球員，包括惠龍兒、梁兆華和葉耀邦均表示，會如常在南華會訓練，以最佳狀態迎接未來。

新冠肺炎肆虐下，港隊度過了一整個月的練習「空窗期」，抵達澳洲後，才匆忙完成兩課練習，最終以52：115大敗給澳洲。收穫「雙雙」的隊長惠龍兒承認分差太大：「我們在頭兩節咬緊比分，下半場明顯體力不繼。由於南華如常訓練，我和兆華狀態較好。但港隊必須一起訓練，才能達到最佳效果。」北上CBA闖蕩兩年，他說回歸港隊很興奮：「我和李琪很久沒合作了，跟阿懃（南華舊將蔡再懃）也有大半年沒打球，光是一起練習已經很開心。」

惠龍兒大嘆港隊下次比賽要等到11月，身處死亡C組，他表示贏球希望落在「關港之戰」：「其實關島也很難打，隊中有4、5個職業球員，又有入籍兵，但我們一定會博。」他強調亞洲籃球發展迅速，香港應該奮力追趕其他國家步伐。

雅加達亞運對日本轟進35分，亞盃外對澳洲又攻進全隊最高16分，難怪惠龍兒在一旁笑說：「兆華好fit！」梁兆華直言，在大型國際舞台特別「醒神」：「本地球員互相熟絡，我比較喜歡挑戰外國人。加上國際球證執法公正，所以發揮較好。」他續指，據聞本地聯賽延至7月舉行，會按照南華主教練巴拿莫域的指示，如常練習，維持作戰狀態。

葉耀邦的大型國際賽事初體驗，獲得兩位師兄大讚。惠龍兒希望外隊的防守水平，為他帶來啟發，梁兆華就把港隊接班重任放在他身上。這位21歲的前鋒表示，以超過60分落敗，是人生遇過的最大分差，但未至於留下「心理陰影」：「感覺跟青年賽、本地賽很不同，澳洲各方面都比以往對手強，是很好的體驗。」受到疫情影響，不少人都在家上課和工作，他笑說自己沒有這種待遇：「我依然很忙，忙著練球。」

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