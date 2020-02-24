魔迷最期待畫面　睇吓蘇B點講佢2個

曼聯今輪英超大發神威，主場3:0大勝屈福特，中場新王波基斯費南迪斯送上1入球、1助攻，成為最有價值球員，保羅普巴再跳草裙舞都冇有怕啦。今場領隊蘇斯克查，用費南迪斯、費特洛迪古斯同尼曼查馬迪組成3人中場，連格同安達斯彭利拿不單冇正選，仲連後備都冇份做，對曼聯球迷嚟講，絕對係件好事。

曼聯本季低迷，但幾名年輕球員都有唔錯演出，當中包括麥湯米尼，呢位蘇格蘭國腳剛啱傷愈復出，今仗後備出場，未來會取代馬迪打正選；另外費特經過適應期後，已逐漸打出水準，相信未來出場次數會有保證，再加埋攻中鐵膽費南迪斯，曼聯3人中場正選基本上已經成型，咁連格同彭利拿點算呀？

睇番今場後備名單，2位仁兄連後備都冇份做，賽後曼聯官網頻道MUTV問蘇斯克查，點解佢2個唔見影，蘇B回答簡單直接：「當中場競爭愈來愈大，水準自不然雖然提高。」蘇B講到咁白，即係直認連格同彭利拿根本唔夠班，相信魔迷於短時間內，都唔使再喺英超見到佢2位老哥。