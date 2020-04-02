左飛右撲有承擔　梁興傑09成熟時

「我覺得自己暫時都算不過不失，依家都成30歲，今季算係冇乜犯錯，但係又成日畀人射好多『世界波』。」今季多次為香港飛馬力挽狂瀾的門將梁興傑苦笑地說着。因當年踢「香港09」年紀最細，因而被封綽號「09」的他，今季多次在受傷的情況下，仍能左飛右撲，堅持完成比賽，明言家人的支持為他注入強大的動力！ 圖、文：陳焌鏗

囝囝雋晞係最大動力

已踏入「而立之年」的梁興傑剛在去年2月成為人夫，同年11月更初為人父，在1年內經歷兩件人生大事，未有因此而分心之餘，他更揚言：「結婚之後，老婆嘅支持都好大，有咗阿仔『雋晞』之後，我就要做個榜樣畀佢睇，更加要踢好啲，延續自己嘅球員生涯。」他續說：「『菁英盃』首循環對理文嗰場，我喺賽前熱身整親膊頭，係連舉手個膊頭都痛，最終自己捱落去踢足全場。我覺得屋企人嘅支持係好重要，特別係依家自己小朋友出咗世，畀到好大動力我去堅持每一場波！」

曾聽過許多球員說，照顧小朋友會耗掉許多精神，但「09」反而有另一番體會：「有時練完波好辛苦，返到屋企見到佢就會好開心，疲勞嘅感覺即時冇晒，之後就可以唔使瞓晏覺，可以繼續湊佢啦！老婆依家仲放緊產假，佢會辛苦啲，夜晚起身餵奶各樣嘢都係佢處理好晒，依家多咗小朋友之後，練完波晏晝返屋企都冇得唞，直踩到夜晚11、12點先瞓覺，其實都攰嘅，但係我老婆幫我好多，令到我可以休息得好啲去練波。」適逢好友林學曦剛為人父，「09」笑說：「有啲Tips我之前都畀咗佢，叫佢自己小心啲，依家肺炎咁勁，唔好畀老婆出咁多街，唔好食生冷嘢。仲有就係我有啲BB嘢冇用過，我都留咗畀佢BB㗎啦！」

想捧盃向個人獎項進發

「09」不僅是丈夫、父親，還是球隊裏其中一位老大哥，他表示：「有時比賽、練波見到啲年輕球員唔係咁集中，我都會提番佢哋，因為個意識一薄弱咗，就會發揮得冇咁好。」他更期望20歲門將羅境曦能持續進步：「我覺得佢喺比賽嘅表現係OK嘅，始終佢踢過5人賽，比較多關於5人足球嘅技術，但其實兩者係有分別，所以好多方面都要加強，特別係心態同力量。」至於個人方面，「09」謂：「我希望攞個盃賽或者聯賽冠軍，始終踢咗咁耐都未攞過，亦好希望可以爭取到個人名譽，因為守門員去到30歲之後係愈嚟愈成熟，希望自己可以踢好啲，攞到一個獎！」