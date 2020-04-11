趕工修葺球場　韓職爭取5月開戰

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由於必須趕喺12月入冬前完成今季聯賽，韓職各隊開始傾向接受減少比賽輪數嘅方案，努力爭取5月揭開戰幔，唔少球隊更着手修繕球場設施，睇嚟下個月K聯賽真係有望Kick Off！

新冠肺炎疫情雖然仲未消失，但係南韓嘅情況已經冇之前咁惡劣，K聯賽日前開大會，與會者基本同意將原定38輪賽事，縮減為22輪常規賽加5輪附加賽，而且有個共識係爭取5月開波，否則再推遲一個月的話，聯賽可能規模會進一步壓縮，反為不利。當然，比賽能唔能夠順利開打，仲要視乎疫情係咪平穩。

尚州尚武更換扶手座椅

為咗迎接聯賽揭幕，韓職好多球隊開始重新修葺場地設施，譬如水原藍翼、浦項制鐵就展開更衣室改造工程。今年係創會30周年大慶嘅浦鐵，更衣室已經搞妥，新聞發布室施工亦進入最後階段，佢哋將啟動一個旅遊計劃，閒日畀球迷參觀更衣室同新聞發布室。水原藍翼就拓寬更衣室，提高使用便利性，又利用設立名人堂標示球隊傳奇人物，配合藍色主調及燈光，營造氣氛強化球員嘅歸屬感。

尚州尚武就嗌出「FAN FIRST」口號，喺看台方面下功夫，佢哋上個月得到市政府支持，將球場內其中1,000個座位，全部替換為扶手式座椅，等班Fans坐得更加舒服。由呢方面可以睇到，韓職目標係正常開幕，唔會閉門作賽，只係會學日職5成入座計畫咁，安排球迷分開坐，例如1萬座位嘅球場，只准賣5000飛。