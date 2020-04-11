同門師兄弟　故事大不同

孫銘謙與何振廷出自同門，卻素未謀面。一位自中學伊始嶄露頭角，被視為一顆新星，現已躋身「大港腳」行列；另一位雖曾貴為港青「黃金一代」，事業發展卻未如人意。兩個截然不同的故事，竟在上季的凱景開始拼湊在一起，還在今季和富大埔的舞台上，合演高潮一幕。 文：黃雋謙

「阿廷」何振廷和「孫銘」孫銘謙的故事，可從傑志足球學院說起。兩人雖出自同一師門，但因為「阿廷」較「孫銘」大兩歲，一直分屬不同梯隊，彼此互不相識。直至踏上中學階段，「阿廷」率先踏上香港足球的鎂光燈下，2014年入選U17代表隊，為香港史上首次出戰亞洲U16錦標賽，當屆隊員更被譽為「黃金一代」，單是這個美譽已羨煞旁人。「『阿廷』係黃金一代嚟！之後我哋嗰屆外圍賽就出局，仲畀人話唔及佢哋嗰班！」孫銘謙道。

風水輪流轉，「孫銘」自踏上高中後足球事業一帆風順，連續兩年在學界決賽「梅開二度」，為拔萃男書院兩奪港九區D1冠軍，優秀表現令他成為港青常客。反觀「阿廷」就讀的聖保羅書院因並非足球名校，出賽學界數年未曾染指錦標。「If you can't beat them,join them」終於在中五期間，「阿廷」獲得轉讀男拔的機會：「其實有人問過我轉唔轉過去，但嗰時我都就嚟畢業，所以冇轉到……」一次機遇的錯失，令「阿廷」隨後數年淪為配角，足球之路更被師弟「孫銘」後來居上。

馮凱文上季「撮合」兩人

直到上季，時任凱景主帥馮凱文向傑志借用何振廷到陣中，無意中把孫銘謙和何振廷的故事交織在一起：「嗰陣同『馮Sir』完全唔識，但唔知點解借我過去，佢又好肯畀機會我。凱景第一場波其餘10個球員都踢過職業，得我未踢過，都有得打正選。」何振廷道。一次機緣巧合造就兩位小伙子，由從未同台，到首度合作，更發現彼此原來相當合拍。「有時同啲大佬練波，我會好拘謹，但同『阿廷』一齊，我就會係咁講嘢，有佢喺到我會安心啲。」孫銘謙說。

這對「孖寶」今季追隨「馮Sir」轉投和富大埔，孫銘謙自覺需擔當更重要角色：「球迷對大埔要求高啲，所以我覺得就算我哋後生，踢出嚟都唔可以太差。」然而季中「綠戰士」曾一度陷入連敗低谷，「阿廷」更在1月對冠忠南區一戰，因傳球失誤連累球隊輸波，賽後他自責不已：「嗰場波打多個，我哋好想贏，但就因為我而輸波，覺得自己可以做得好啲。」

合力助和富大埔打番起

知恥近乎勇，「阿廷」隨後在2月「菁英盃」賽事，憑一記「世界波」助球隊逼和愉園。其後輪到「孫銘」發威，個人連入兩球賽和南區2比2。之後有他們一同亮相的賽事，和富大埔更愈戰愈勇，「菁英盃」以2比1勇挫富力R&F，力阻對方闖入決賽一戰，堪稱是兩人代表作。雖則球隊最終「足總盃」4強出局，但大埔今季的最大發現絕對是「阿廷」和「孫銘」這些年輕球員，他們合演的青春篇章，定必繼續上演，球迷就請拭目以待！

綠戰士孖寶互笠高帽

何振廷、孫銘謙僅相識2年，便已分外投契，更互相了解對方。外界經常形容孫銘謙為人欠缺信心，但「阿廷」透露真實的他並非如此：「佢唔係咁冇信心，只係喺人面前表現得好客氣，佢喺球場上踢波其實好有自信。」

學網上高人勤力加操

「孫銘」亦「禮尚往來」誇獎對方：「『阿廷』好有上進心，成日練完波繼續加操，對住幅牆傳幾百球。」

事實上，兩位最近得以輪流做主角，其實全靠苦練有功，何振廷拆解他們「大爆發」的原因：「『孫銘』之前上網睇到有個人，練射波射咗4萬球，由第一球射得好差，到最後幾球腳腳靚波。之後我哋就參考佢，每次練完波都各自加操100球。」

何振廷Profile

年齡：21歲

位置：中場中、防守中場

身高：1米74

體重：66公斤

現效力球隊：和富大埔（傑志外借）

曾效力球會：傑志青年軍、港大晨夕天旭、凱景

今季上陣／入球：14場／2球

孫銘謙Profile

年齡：19歲

位置：翼鋒、前鋒、左後衞

身高：1米79

體重：70公斤

現效力球隊：和富大埔

曾效力球會：傑志青年軍、凱景

今季上陣／入球：19場／3球