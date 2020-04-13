穿上白袍的運動員：哪裡需要幫忙，就有我們

全球確診個案累積超過170萬，死亡人數逾10萬，數字仍然急速上升，眼前的敵人是30年來最強頑的病毒，但醫護人員沒有後退半步，每天拚命從死神手中搶回一個又一個生命。他們沒有超能力，也不能一拳擊倒壞人，在所有英雄之中最不顯眼，卻一直盡全力保護大家。最近不少正職是醫護的運動員自願走到前線，連奧運冠軍亦毫不猶豫再次穿上白袍，拋下一句：「哪裡需要幫忙，哪裡就有我們。」英雄電影對白，只有英雄可以說。

柏莉多（PAULA PARETO ）奧運柔道冠軍‧骨科醫生

「人生不免遇到挑戰，但會不會被打敗，我們仍有選擇權。」柏莉多最近工作之餘，在家亦繼續地獄式訓練，單手掌上壓、引體上升全部難不到她，喜愛閱讀的她引用美國傷殘網球名將哥羅福（Roger Crawford）的一句鼓勵國民全民團結起來，在自己的岡位上為抗疫努力。來自阿根廷的柏莉多是上屆奧運女子柔道（－48公斤級）冠軍得主，本來她正積極備戰東京奧運，不過這位骨科醫生在3月俄羅斯葉卡捷琳堡大滿貫賽事之後，決定重投布宜諾斯艾利斯北部的聖伊西德羅醫院工作，以減輕當地醫護的負擔。柏莉多認為東京奧運延期是為大眾健康著想，3月25日她正式回到醫院工作，那天她引用英國前首相邱吉爾名言鼓勵自己：「我們掌管自己的命運。只要對初衷保持信念，以及擁有不被任何東西征服的意志力，勝利就會在掌握之中。」她說雖然骨科不屬於前線，「我們都是醫護一份子，哪裡需要幫忙，哪裡就有我們。」

戴貝爾（Kim Daybell）殘奧乒乓球代表‧醫生

27歲的戴貝爾是2018年全英賽銀牌得主，這位英國乒乓球選手最近也放下了殘奧會的備戰，成為了一名前線醫護人員。他正於在北倫敦一家醫院任職醫生，專責處理新冠肺炎病人。天生患有「波蘭氏症候群」的戴貝爾胸大肌發育不全，身體其中一邊幾乎沒有胸肌，不過這沒有阻礙他追逐「乒乓夢」，他曾出戰倫敦及里約奧運C10級的比賽。2018年戴貝爾在英國利茲大學醫科畢業，然後一邊四出比賽，一邊兼職初級醫生。原本他即將回復全職訓練備戰奧運，隨著奧運延期，他毫不猶豫再次穿起白袍。雖然每天工作至少12小時令戴貝爾疲憊不堪，但他仍堅守自己岡位：「這裡每張床都是為確診者而設，我們已經準備好作戰，我會盡我所能出一分力。」

林茨（Rachael Lynch） 曲棍球世界盃最佳門將‧護士

33歲的林茨是澳洲女子曲棍球的頭號門將，2014年曾助澳洲隊贏得世界盃銀牌，被選為該屆世界盃最佳門將。護士是她的第二工作，以往每周從事神經康復科護士工作一天，至今已經超過10年。眼見新冠肺炎疫情在澳洲逐漸蔓延，她表示奧運夢也要暫時放在一邊，決意加入前線行列，目前在珀斯的新冠肺炎評估中心工作，「畢業之後第一次全職當護士。」澳洲隊在里約奧運8強出局是她222次為國上陣之中，特別深刻的一次失利，但她說不會想太多，現在只會專注在工作：「我不會說奧運延期令人很傷心、很慘，因為這和世界正發生的比較不算什麼。」

珍妮湯臣（Jenny Thompson）奧運游泳8金得主‧麻醉科醫生

菲比斯成為「水怪」之前，美國擁有最多奧運獎牌的泳手就是就是珍妮湯臣。這位90年代美國泳隊星將曾贏得12面奧運獎牌，其中在巴塞隆拿、阿特蘭大及悉尼奧運會總共贏得8金，為奧運女子泳手史上最多。2004年退役後，現年47歲的她目前是一名麻醉醫生，正於South Carolina一所醫院提供服務，協助對抗疫情。這位美國傳奇泳手的名氣令麻醉師醫療裝備不足問題受到關注，其朋友在「GoFundMe」專頁以發起「Go Jenny Go」籌款活動，希望為這位奧運冠軍及她的同事籌錢購買N95口罩、眼罩、保護衣物等前線醫護必需品。

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