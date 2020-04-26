8年前經歷聯賽取消！舊隊友指沙拿遭詛咒

荷甲宣布取消今季餘下賽事後，外界都擔心英超可能步後塵，特別係利物浦球迷好驚紅軍會痛失聯賽冠軍，更加不幸係原來利記球星穆罕默德沙拿曾於8年前已經歷過聯賽取消，難怪有前隊友指佢好似仲咗法老王魔咒，面臨第2次聯賽取消悲劇。

2011/12年球季，當時穆罕默德沙拿仍然效力緊埃及球會Al Mokawloon，2012年2月1日埃及國內1場比賽發生球迷衝突，造成至少74人死亡，超過1000人受傷，舉世震驚。埃及足總宣布腰斬該季聯賽，並暫停2年，管理層集體辭職。

當年只有19歲嘅穆罕默德沙拿惟有離隊，轉投瑞士球隊巴素利，正式展開歐洲之旅，加盟利物浦後，更晉身頂級球星行列。

估唔到穆罕默德沙拿依家又再次面臨8年前聯賽腰斬處境，佢昔日Al Mokawloon隊友艾卡巴維話：「如果利物浦今季失冠，沙拿可能會覺得自己被詛咒，因為佢經歷過埃及聯賽取消，我相信如果沙拿攞唔到今季英超冠軍，佢會接受唔到。」

不過，沙拿又唔使太擔心自己中魔咒，因為如果當年埃及聯賽冇取消，Al Mokawloon好大機會降班，沙拿亦好可能隨隊踢乙組，冇得以去歐洲球壇發展，足球事業肯定冇現時咁輝煌。

因此，當年埃及聯賽取消，沙拿其實應該感到幸運至真，或者呢份運氣今次可以幫到利物浦大步檻過都唔定。