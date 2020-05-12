戴口罩手套鬥射術　投籃機秘訣原來係...

當打籃球並不是必然可發生的時候，有中學校長本着為學生健康及為社區服務而出發，想盡法寶兼做足安全防疫措施，舉行這個可能是全港獨有的投籃大比併。這部投籃機來頭不少，全港只有兩部，其中一部坐落在北角協同中學的禮堂內，吸引了來自多間小學及中學的學生，還有兩位「技癢」的甲一滿貫球星蔡再懃及楊文綱前來，躍躍欲試。

北角協同中學自去年成功主辦了投籃賽後，如今更進一步「將科學與運動結合」，斥資約10萬元設置了全球最新版本的Shoot-A-Way自動投籃機，這部投籃機特別之處是它可調教不同角度及不同力度傳球，拍攝當日就由機器每隔3秒或4秒「自動出波」，更可左右移動訓練Catch and Shoot技巧。投籃機亦可即時作出命中率分析及顯示，1小時可作出1,800次投籃，連史上最強NBA三分神射手史堤芬居里也使用它作輔練。

協同中學校長梁卓勳道出主辦今年活動的目的：「疫情下大家更注重身心靈的健康，適量的運動是很重要的，我們學校的宗旨是服務社區，希望對外開放學校的資源，惠澤社群。」今次「社區抗疫投籃比賽」顧名思義是「動起來」打籃球之餘，也要抗疫，故此每個環節都做足防疫措施，「參加者全程需戴上眼罩、口罩及手套，而每場比試後都會更換籃球並立即消毒，投籃前後亦要消毒雙手。並按照衞生防護中心的指引去制訂流程，確保所有人的健康。」而老師黃中偉及高煜恒本身亦是籃球健將，當日從旁協助比賽能順暢及安全地舉行。

由於每個比賽時段只容許1名參加者及家長進場，故避免了不同人仕的接觸，將安全度增至最高。滿貫後衞蔡再懃與前鋒楊文綱「全副裝備」挑戰投籃機，定點球10中7的阿懃事後表示：「這部機要求射波要形成一條拋物線，所以要射高少少，當中包含了些科學角度及原理。由於比賽時會遇到不同的因素及情景，這訓練可增強準繩度。」而「細肥」楊文綱笑言：「第一次試投籃機有點不習慣，而眼罩的霧氣加上手汗令過程中增添了難度，但適應後已可改善。」

為即時回饋技術意見，協同中學特別安排了學校籃球隊教練兼港隊教練官健好，以及港青教練陳文勇在場評核，「好姐」給大家的貼士是：「我初次試射的時間，因太在意前方的圍網而影響了焦點，但其實只要瞄準籃框出手，形成拋物線，就可以有更好的發揮。」

首天的參加者都按照安全指引，「全副安全裝備」上陣，因此短短約十數分鐘的熱身準備及比併，已令他們大汗叠細汗，不過嘗試過後眾參賽者都大呼好有挑戰性：「終於可以射籃了。」簡單的7個字，包含着幾個月籃球停止集練的等待。

陳玉嬅（衞理中學校隊成員/ 中三）：「今年學界賽打到半路中途便停止了，疫情期間也不能集練，今次能挑戰投籃機覺得好開心、好好玩。我還是第一次戴手套射波，但因感覺不到波紋而有點不習慣；這部機亦遠比兒童樂園的那些專業很多呢！很開心有這次嘗試。」

薛家軒（滬江小學/ 四年級）：「雖然戴着口罩眼罩，覺得好焗好熱，不過參加了這比賽感覺很值得，因為可以試一下自己的投籃技術。我打了兩年籃球，近月少了練習，很想快些重投練習，能夠在30球中射入17球，自己都好開心。」