認真玩樂都咁啱Key！

「認真時認真，玩樂時玩樂」，學界年代已當過隊友的夏志明（James）與陳肇鈞（Philip），今季第二度於冠忠南區並肩上陣，這對攬頭攬頸的好兄弟雖然性格一冷一熱，但卻默契十足，揶揄老友的同時，也有認真談及球員生涯的時刻！ 文：何彥霆

夏志明與陳肇鈞的故事，總是跟南區扯上關係。2009年轉讀位於南區的南島中學，並跟Philip當過兩年校隊隊友的James笑言，早在轉校前已經聽過陳肇鈞的「大名」。

James回憶說︰「佢由中學開始已經有神一般嘅足球技術，為人慷慨又大方，我記得佢最鍾意就係帶阿婆過馬路，過咗咁多年，都冇乜點變！ Philip依家好識照顧人，尤其係小朋友，可唔可以加埋靚仔、有型，同埋搞笑？」

Philip即時以「高帽」回禮︰「James又大隻又靚仔，與眾不同，到今時今日都係，改變咗嘅，就係比前成熟，比較有內涵！」

上季齊齊獲選最佳中場

雖然輾轉多年後，兩人上季雙雙獲選為年度最佳中場，今季亦繼2018年後再齊齊為冠忠南區披甲，不過Philip認為球場上只有戰友與敵人，非用友誼來量度︰「（當隊友）講真冇乜感覺，依家踢職業，有咩要諗都係諗隊波先！多數時間諗點幫隊波爭取好成績，尤其球隊唔係咩下游球隊，要向老闆、球迷交代。再者，我哋唔再係咩年輕球員，責任比以前更大。我哋識得耐，會識得睇住對方，或者咁講，由細個玩玩吓，到今日叫做有啲成就，沿途經歷唔少，都冇咩諗過一齊攞獎、一齊踢同一隊波，依家大家只希望幫香港足球同為球隊做番啲好事。今季畀好多因素影響到，只望下季再嚟過！」

James心急Philip冷靜

被問到如何形容對方時，James先坦承自己稍為欠缺耐性︰「我覺得我哋嘅性格有好多相似，但並唔係完全相同！佢處事比我冷靜同埋有耐性，我就比較心急！Philip剛柔並重，顧全大局，係男人中嘅典範！」Philip認同老友之餘亦不忘美言一下︰「佢稱得上快準狠，我就慢慢嚟！」

「旅行腳」首選經得起考驗

跟朋友自助遊，不知何時已成為考驗彼此友誼的指標，不過夏志明揚言絕無這方面的煩惱，並指陳肇鈞是他首選的「旅行腳」。夏志明透露︰「我哋去過不下十次旅行，去過嘅地方有印尼、泰國、捷克、荷蘭、日本等等……因為同一個地方都去過幾次，真係唔係好記得，不過差唔多每次旅行都係遊山玩水！」

夏志明Profile

出生日期：1992年12月26日

身高：1米80

體重：74公斤

位置：前鋒

曾效力球隊：沙田、四海流浪、港會、傑志、日之泉JC晨曦、皇室南區、標準流浪

現效力球隊：冠忠南區

球衣號碼：14

陳肇鈞Profile

出生日期：1992年8月1日

身高：1米75

體重：63公斤

位置：中場

曾效力球隊：深水埗、橫濱FC（香港）、南華、東方龍獅、和富大埔

現效力球隊：冠忠南區

球衣號碼：16