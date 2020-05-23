士砵亭將提升港產門將吳以琛上U19

一直以來都有不少具潛質的香港球員赴葡萄牙學法，除正效力葡甲科瓦彼達迪的梁祐維外，其實在士砵亭青年軍陣中亦有一位香港年輕小將，他就是年僅17歲、身高達1米97的門將吳以琛。日前，他的歐盟居留申請獲批，意味即將與士砵亭U19簽約的他，終於能以正式球員身份為球隊上陣。

問到外流葡萄牙的香港球員，普遍球迷會提起正效力科瓦彼達迪的梁祐維，或在洛里什青年軍受訓的馬希偉。但論到2年前便加盟士砵亭的吳以琛，主流傳媒就鮮有報道他的狀況。今年17歲的「以琛」，兒時踢過傑志足球學院、車路士足球學校（香港），15歲還在效力標準流浪青年軍期間，他的身高已達1米94。當時，他透過一位葡籍教練的引薦赴葡萄牙試腳，終獲士砵亭垂青。

礙於國際足協對年輕球員轉會有嚴格限制，還未成年的「以琛」2年來一直跟從士砵亭青年軍操練。藉着優秀潛質，以及其近2米高的身材優勢，吸引球隊一直將他留在隊中，更曾安排他上一隊，讓「以琛」得以與當時還未轉投曼聯的波基斯費南迪斯同場訓練，足證球會對其非常重視。

日前，「以琛」在Instagram上載照片證實他的歐盟居留申請正式獲批。他接受本報訪問時稱，獲居留權後將可在正式青年比賽中上陣，稍後將很大機會加入士砵亭U19：「依家終於得咗！好期待可以正式上陣，我已經做足準備！」惟因為疫情關係，除葡超外所有本土賽事腰斬，他表示只能靜待新一季的來臨，而現時正循球會安排的線上操練維持狀態。

或許很多球迷會關心，吳以琛是否具資格代表香港青年隊，及他對將來穿起港隊戰衣的取態。事實上，「以琛」是土生土長香港人，持有特區護照亦曾入選港青，但未曾在任何比賽中出場。他透露自己最喜愛的香港球員，是現效力廣州富力的陳俊樂，而最喜愛的香港球會則是標準流浪，因為他效力流浪的時期是其學徒生涯最開心的一年。

【吳以琛檔案】

出生日期：2003年3月16日

位置：守門員

身高：1米97

現效力球隊：士砵亭

曾效力球隊：傑志、車路士足球學校（香港）、標準流浪