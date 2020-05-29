專欄輪住嚟　分離從來不易　這個妳我早已知

5月完喇，因為疫情嘅關係，唔止外援，就連本地球員好多都同球會完約。周五（29日）就開始有球員喺Facebook Post離隊感言，有啲仲非常傷感。

講緊嘅係彭超然，因為夢想FC散班，「超然」今季重投佳聯元朗，上陣7次當中5次後備入替，當中大部為季初賽事。雖然出場機會唔多，「超然」依然喺感語中多謝「橙軍」，同時自嘲自己可能係「黑腳」：「首先今年好多謝(元朗足球隊)，本應夢想足球隊解散嘅時候，我都應該冇球會去繼續職業足球，十分感謝令我可以渡過呢一年嘅時光，雖然今年自己踢嘅比賽唔多，但都好慶幸落到場可以拼搏一下。我發覺自己都十分之黑腳，去親邊度邊度都會有事，大家明白我嘅就會明白，唔知道日後仲會唔會喺呢個球圈度，希望大家都加油。」好似仲有其他暗示咁喎，唔知係咩意思呢？

另外仲有富力R&F唔留用，早排喺疫市創業嘅羅港威，可能佢好早已收到風，字裏行間又唔見得好傷感，佢個Post咁寫：「感謝富力呢兩年嚟嘅照顧，喺練習同比賽入面都競爭激烈，未必能夠長期正選，但能夠同一班高水平嘅球員一齊，學到嘅嘢真係唔少，有緣再聚。」據聞已經有另一間球會搵佢傾咗偈，有無計，就唔知喇。

和富大埔會方喺周五（29日）公布，因主要贊助商未能履行合約規定（第7條：贊助商承諾不會中途停止或延遲注資，並同意為所有職、球員發薪至6月30日），違反咗雙方所簽定嘅合約，搞到球會未能如期向職、球員出糧，一句講晒即係講唔掂數，決定唔玩住8月中嘅復賽同「亞協盃」先。一公布，丁時多咗十幾個失業兵，包括同日都有出Post嘅許嘉樂。「多謝大埔畀咗一個好好嘅經歷我....，一場難忘嘅比賽....，莫失莫忘。」30字唔夠，但如果知道「嘉樂仔」呢幾年嘅際遇嘅球迷朋友，都應該Feel到佢呢廿幾字，暗藏嘅無奈同傷感，希望「嘉樂仔」快啲搵到球會，仲要係有得踢嘅球會。

大頭