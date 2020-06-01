專欄輪住嚟　梁諾恆努力適應緊個波

唔經唔覺，「細佬」梁諾恆去咗梅州客家報到，已經兩個幾星期，唔知佢適應成點呢？

「都OK呀，努力適應中。雖然係國內球隊，但連埋我超過10個球員係講廣東話嘅，所以大家溝通都冇咩隔膜。之前有晚班隊友出去基地附近食飯，佢哋都好主動叫埋我去，有傾有講，好快熟落晒喇。」Whatsapp畀「細佬」，咁啱佢放飯，所以好快就覆到我喇。

幾年前「大頭」都上過去梅州客家一次，去探「光仔」同「虎哥」，好記得上去非常之遠水路，而球隊嘅基地，舊就舊啲，但都算應有盡有。不過，就住梅州客家基地環境呢個話題，「細佬」同我就冇咩共鳴喇，因為家梅州客家嘅新基地已唔同晒，變咗身一樣！

「都有隊友同我提過吓，話依家唔同晒，球場真草同仿真草都有，仲有個係有頂嘅。健身室都有兩邊，設施非常齊，嚟咗之後球隊放過兩次假，啲健身器材都畀我試均咁滯，好正呀！」「細佬」話有啲隊友會喺出面租屋住，有啲本身屋企就喺附近，所以喺基地住嘅一隊職、球員好少，放假嘅日子佢唔係一個人去健身室喪舉，就係攞個波落球場，對住幅牆係咁踢：「因為踢咗好多年NIKE波，要盡快熟習第個牌子嘅波，除咗咁做冇其他更直接方法。」

作為梅州客家嘅「第3代」香港球員，「細佬」話冇咩特別感覺，而且隊波為咗不斷求進，呢幾年都換咗唔少球員，所以之前同過「虎哥」同「傑仔」都做過隊友嘅球員得番好少。「新隊友仲未熟得晒，但大家都好專業、好勤力，每次練完波，好多隊友都會留喺球場一齊加操，氣氛好好。隊友佢哋好早已經開操，熱身賽都踢過幾場，但佢哋同我一樣，都好想球季快啲開，好期待可以比賽。」「細佬」仲有樣嘢期待嘅就，就係佢哋新波衫，仲等緊！

講開又講，「細佬」嘅離隊對富力R&F嘅影響其實都幾大，所以點都要搵過有料嘅中堅嚟頂佢，聽講已經傾掂咗，佢就係和富大埔嘅「頭槌王」杜度喇。

大頭