張哲恆雲天樂留英學法　心願：Fight for HK！

接觸外國足球踢法、與不同國家對手對抗及交流，一向被視為迅速幫助年輕球員成長，以及提升球員整體競爭力的良方。港隊U19集訓名單中兩位留英小將——張哲恆（Adrian）和雲天樂（Michael），留學期間於當地邊讀書邊踢波，大開眼界的同時，更希望有朝一日將所學到的回饋港足。

■圖/文：林卓臻、黃雋謙（部分相片由受訪者提供）

自首次入選U12香港代表隊以來，雲天樂一直努力爭奪各級梯隊正選門將席位，縱使因留學英國長時間都不在香港，但剛剛度過19歲生日的他，並沒有忘記穿上港隊戰衣那份至深感受：「代表香港係一種使命感。Fight for Hong Kong唔單止係一個口號，亦係一個行動，一定要喺場上搏盡100%，咁先係香港人嘅精神，呢種感覺由細到大都冇變過。」

從小已經展現出色運動天賦的Michael，在父親鼓勵下曾接受正式乒乓球訓練，更一度於小學時期打入學界精英賽，其後卻發現足球才是自己的「真愛」：「我細個打乒乓波係幾叻，爸爸一開始都傾向支持我玩乒乓波，不過最後我發覺足球好玩好多。」令他最終選擇足球的原因，還包括效力愉園的U23港隊前鋒朱偉鈞，談起這位識於微時的好友，Michael不禁手舞足蹈起來：「我哋好細嗰陣係鄰居，一齊落街踢波，佢射波，我負責守龍。」

14歲赴英留學，Michael就讀的寄宿學校，近年曾培育出陳俊樂和梁諾恆等港隊骨幹成員。他承認這份經歷令自己成長：「喺外國可以認識到更多元化嘅足球，可以豐富我嘅足球經驗。」長期浸淫於英式足球環境中，他認為自己的踢法已經被英式訓練所影響：「如果真係要講優勢，只可以話我嘅守龍技術真係好英式，因為啲隊友都成日咁話我，始終喺英國5年嘅訓練都係硬射硬接居多。」

在外獨自闖蕩，必然要迫使自己變得更獨立，從生活上大小事，到學業及球員生涯的規劃，Michael都習慣「一腳踢」，留學路上踏出的每一步，Michael都沒有忘記成為職業足球員的初心，今年選擇入讀拉夫伯勒大學體育管理的決定當然也不例外。現時，Michael最期望能在大學足球隊賽事中，博得為大學一隊處子上陣的機會，他直言透過跟隨U19港隊集訓，狀態提升不少。

【雲天樂Profile】

出生日期：2001年6月23日

位置：門將

身高：1米75

就讀大學：拉夫伯勒大學（Loughborough University）

曾效力球隊：晨曦青年軍、葵青、Tinger United

即將踏入19歲的張哲恆，去年開始赴英留學，更有機會跟隨英冠昆士柏流浪（QPR）的U18梯隊操練。Adrian直言，這一年收穫甚豐，球技有很大進步，特別是當地球員的自我要求非常高，也催谷他操練時加倍認真。當中令Adrian最感難忘的，是首天踏進訓練場的情境：「第一日入更衣室，發現我係隊內唯一一位亞洲人，但佢哋都好歡迎，就算初頭我跟唔上，佢哋都好包容。」

經過1年的磨鍊，Adrian認為歐洲球員的基本功、頻率等能力無疑較華人球員優秀，但論足球智慧，香港球員絕對不比對方遜色。身高1米8、司職前鋒的他，這年在大學賽事常與高大後衞比併，雖然體質不及對手，但Adrian認為能力高低還是取決於心態：「佢哋好多都6呎幾高，但最緊要都係睇態度，我出去打中鋒都唔太輸蝕。」

因為疫情關係，英國正值停課，Adrian得以暫時回港參與6月舉行的香港隊U19集訓。Adrian坦言當初有想過留港升學，但他個人較希望到英國體驗當地足球水平，測試自己的極限。加上能在英國邊讀邊踢的機會難得，更有幸在QPR跟操，這些經歷不但開拓眼界，更可將經驗回饋香港足球。他計劃在當地物色低組別球隊落班，並參加地區聯賽。

作為華人前鋒，Adrian視剛宣布結束職業生涯的香港傳奇射手陳肇麒為偶像：「東亞運決賽我都有入場睇，當時小學三年班。佢入波幫香港擊敗日本嗰幕真係好深刻，嗰晚我直頭瞓唔着！『陳7』令好多華人前鋒，對自己嘅體質同球技增強信心，佢係一位我十分尊敬嘅球員。」

【張哲恆Profile】

出生日期：2001年7月29日

位置：前鋒

身高：1米8

就讀大學：University College London

現效力球隊：昆士柏流浪U18（跟操）

曾效力球隊：冠忠南區青年軍、東區青年軍、阿仙奴（香港）足球學校