英超煞科日有咩睇？4條戰線高潮迭起

漫長嘅英超球季終於嚟到煞科戰，利物浦早已篤定成為聯賽冠軍，不過歐聯資格、歐霸盃資格、降班席位同埋神射手爭奪都仲有好多變數，周日晚英超「完結篇」相信仲會高潮迭起。

最受關注嘅歐聯資格，依家曼聯(63分)、車路士(63分)同李斯特城(62分)爭兩個位，而曼聯最後一場正正就係作客李斯特城，所以曼聯只要唔輸就穩奪前4；車路士煞科日主場對狼隊，同樣係唔輸波就完成任務；至於李斯特城就要爭取主場擊敗曼聯，如果打和嘅話，就要望車路士輸波，形勢微妙而緊湊。

歐霸盃資格方面，狼隊(59分)同熱刺(58分)要爭奪第6名，依家排第6位嘅狼隊要作客車路士，而熱刺就會作客水晶宮，由於熱刺嘅得失球差好過狼隊，所以如果同分嘅話都會由熱刺勝出。

3支降班球隊目標只有諾域治篤定降班，般尼茅夫(31分)、屈福特(34分)同阿士東維拉(34分)只有一隊可以逃出生天。般尼茅夫煞科戰作客愛華頓唔單止非勝不可，仲要屈福特同維拉都同時輸波，難度極高。至於維拉同屈福特依家同分，維拉得失球領先1球，意味如果兩隊一齊和或者一齊輸，屈福特都過唔到維拉頭。屈福特想留級一定要拎到好過維拉嘅成績，就算同時贏波，屈福特都要拎到比維拉更大嘅勝利先可反超對手。維拉最後一場作客韋斯咸，而屈福特就作客阿仙奴。

金靴獎競逐就有2位英格蘭射手做主角，李斯特城前鋒占美華迪以23球領先，修咸頓射手丹尼艾格斯以21球力追，阿仙奴前鋒奧巴美揚以20球排第3位，穆罕默德沙拿同史達寧各有19球。