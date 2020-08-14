足球童話！RB萊比錫歷史性入歐聯4強

周五(14號)凌晨歐聯8強大戰，德甲「神奇球隊」RB萊比錫憑住完場前2分鐘嘅絕殺，以2比1擊敗西甲勁旅馬德里體育會，創會短短11年即成功殺入歐聯4強，有「新寸王」之稱嘅最強少帥拿高斯文，更以33歲零21日之齡，成為歐聯史上最年輕嘅4強教頭。

RB萊比錫今屆歐聯遇神殺神，16強主客兩回合「雙殺」熱刺晉級，拿高斯文當時已經成為歐聯淘汰賽史上最年輕晉級教頭，今場面對實力更強嘅馬德里體育會，RB萊比錫仲有首席前鋒迪姆華拿離隊，不過呢支德甲勁旅表現全冇走樣，利用快速傳球同推進打爆馬體會，50分鐘先由丹尼爾奧莫入波，雖然馬體會71分鐘由祖奧菲歷斯12碼追平，但RB萊比錫喺88分鐘，由後備入替嘅泰拿阿當斯上演絕殺，歷史性晉級歐聯4強，將會同巴黎聖日耳門爭奪決賽資格。

RB萊比錫喺2009年先至創立，紅牛集團收購德國第5級聯賽球隊SSV Markranstadt後，改頭換面成為RB萊比錫，喺集團大灑金錢組軍下，RB萊比錫好似坐火箭咁向上衝，2016年已經殺入德甲，並且喺升班第1季就拎亞軍兼晉身歐聯。創會短短11年，RB萊比錫由德國第5級聯賽變成歐聯4強份子，堪稱係足球童話。