洛賓復出處子戰僅踢半粒鐘

荷甲球會格羅寧根上周六喺熱身賽1比1打和荷乙球隊阿梅爾城，比賽焦點落喺正式復出嘅前荷蘭國腳洛賓身上，呢名36歲翼鋒上年7月宣布掛靴，不過未夠一年，就喺今年6月宣布出山，加盟母會格羅寧根。格羅寧根之前3場熱身賽洛賓都冇上陣，呢場係佢宣布復出後首場正式比賽，洛賓穿上10號波衫兼帶上隊長臂章，正選上陣踢咗30分鐘，表現中規中矩，經過接近一年時間休息，狀態有待提升。

洛賓賽後表示感覺良好：「再次參賽比賽實在太好了，我好希望幫助格羅寧根，唔單止喺出售門票及賣波衫層面，而且仲要喺場上作出貢獻，我已經行咗好長嘅路，不過距離終點仲有好長時間，最重要係保持身體健康，我當然想踢晒新一季34場比賽，但呢個肯定冇可能發生，有啲比賽我唔會上陣。」

綽號「小飛俠」嘅洛賓喺格羅寧根青訓出道，之後踢過燕豪芬、英超車路士、西甲皇家馬德里及德甲拜仁慕尼黑，先後攞過1次荷甲、2次英超、1次西甲及8次德甲冠軍，佢喺2012/13年歐聯決賽完場前入波，幫助拜仁以2比1擊敗多蒙特捧盃；另外佢喺2010、2014年先後代表荷蘭贏得世界盃亞軍及季軍，國家隊上陣96次入37球。

荷甲上季踢至25輪因受新冠肺炎疫情影響宣告腰斬，新一季荷甲將於9月12日開鑼，格羅寧根首戰將於主場迎戰燕豪芬，亦係洛賓倒戈之戰。