港超聯　理文簽番談樂軒陳衍光

6支參與今季港超聯復賽的球隊復操在即，理文為準備迎戰復賽，周四（3日）宣布重新簽入曾在5月尾約滿離隊的中場談樂軒和後衞陳衍光。另外，其餘數支球隊包括傑志、冠忠南區等，同日早上已將職、球員的檢測樣本交予化驗所，最快周五（4日）早上有結果。

參加今季港超聯復賽的理文，為增強板凳深度出戰復賽，周四（3日）在官方Facebook專頁宣布，重新與5月尾約滿離隊的談樂軒及陳衍光簽約，合約期至今季結束。29歲的中場球員談樂軒，自2018年由陽光元朗轉投理文，今季為「黃衫軍」上陣過4場。而32歲的後衞陳衍光，亦與前者同年加盟理文，今季曾在「菁英盃」為球隊上陣過1場。理文會方表示，兩者已正式投入操練，全力備戰訂於今月19日重啟的港超聯賽事。

此外，冠忠南區及傑志同日亦透露，當天早上已經將參與復賽的職、球員病毒檢測樣本，交予名為Diagnostix Medical Centre的化驗所檢驗。「藍鳥」會方指，結果最快周五（4日）出爐，如結果無礙，球隊最快同日下午假賽馬會傑志中心復操，操練將不對外開放。