中甲　梁諾恆踢足兼贏波　羅素客串中鋒建功

中甲聯賽上周六（12日）正式「開咧」，兩位「北上」香港球員梁諾恆和羅素，周日（13日）分別為所屬球隊上演「地標」戰。其中，「細佬」梁諾恆效力梅州客家，首戰以2比0輕取遼寧沈陽城市，取得開季第一場勝仗。而今場出任中鋒的羅素，則為江西聯盛頂入1球，惟球隊最終與陝西大秦之水賽和1比1。

25歲香港後衞梁諾恆，周日（13日）較早時間為賽區東道主，梅州客家正選披甲迎戰遼寧沈陽城市，夥拍肖震出任雙中堅。3分鐘，梅州便由梁學銘射入領先，18分鐘「細佬」中場一次剷截，阻止了對方的進攻。擔當左中堅的梁諾恆，在39分鐘更有一次關鍵攔截，成功阻擋對手的近門撞射。易邊後，遼寧的攻勢逐漸增強，換入外援索姆，但「細佬」的表現亦相當穩定，當中更在55分鐘於禁區頂攔下對方的皮球。64分鐘，梅州外援敦比亞接應角球撞入，將比數改寫成2比0。打足全場的梁諾恆，最終協助梅州客家首場以2球小勝遼寧沈陽城市，打開新季勝利之門。

賽後「細佬」受訪表示，對自己首場中甲賽事便協助梅州取得勝利感興奮，並欣喜球隊能維持不失球，這場勝仗是其在國內職業生涯的一個好開始。他又自評是役發揮穩定，美中不足是有些少失誤，希望能盡快適應國內聯賽的特色和隊友的特性，以貢獻梅州客家。

至於效力江西聯盛的32歲香港後衞羅素，則在周日（13日）晚上對陝西大秦之水的賽事中擔任正選，這名英裔球員一改其踢慣的中堅位置為擔當正中鋒，但這次調動竟有驚喜收穫。羅素11分鐘二傳後極速入楔接應傳中，搶贏前柱頂成1比0，攻入江西聯盛今季中甲首個入球。易邊後，羅素被調任回熟悉的位置，惟球隊在62分鐘被陝西攻破大門，楊昊接應傳中頂成平手。最終賽果維持不變，羅素首仗為江西聯盛上陣，以1比1賽和陝西大秦之水。

另外，前富力R&F巴西外援利安高甫加盟北京人和，在周六（12日）中甲首戰對成都興城即入兩球，惟球隊最終仍憾負2比3。