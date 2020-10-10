拉舒福特做抗疫英雄！獲頒MBE勳銜

曼聯前鋒拉舒福特近期場內表現麻麻，但場外就獲得重大成就，將獲英女王伊利沙伯二世頒發大英帝國員佐勳銜(MBE)，表揚佢喺抗疫期間成功說服英國政府，延長「學生免費膳食計劃」，幫助130萬位受新冠肺炎影響嘅貧苦學生。

拉舒福特喺6月發表公開信，呼籲英國政府延長向基層學童提供免費膳食嘅計劃，起初被政府拒絕。不過，「福仔」並冇放棄，不斷喺社交網發表溫情貼文，包括以個人經歷解釋計劃嘅重要性，最終成功令英國首相約翰遜改變主意，延長「學生免費膳食計劃」，令130萬位學生受惠，獲得社會讚頌，今次亦入選授勳名單。

將於月尾踏入23歲嘅拉舒福特對於獲得授勳，感到非常驚喜，佢話從來冇諗過會獲得呢個殊榮，對於佢自己及家人都係一項至高榮譽，並揚言會繼幫助社會中有需要嘅人士。由於「學生免費膳食計劃」即將結束，「福仔」再趁今次獲頒MBE勳銜，呼籲英國政府延長計劃，幫助學生抗疫，果然好有善心。

拉舒福特現時正為英格蘭備戰周一(12日)凌晨歐國聯主場對比利時，繼續為國出力。