港超聯　理文贏冠忠南區　排第4過終點

2019/20年度「中銀人壽香港超級聯賽」終於來到煞科戰，由冠忠南區迎戰理文，最終理文上半場靠老將佐迪先開記錄，加上下半場梁嘉恆上演帽子戲法，理文以4比0淨勝冠忠南區。

開賽僅1分鐘，老將佐迪接應基華尼頓左路傳中，禁區內近門撞入，理文率先打開記錄。4分鐘南區作出回應，但史提芬的罰球未能威脅門將袁皓俊。19分鐘，談樂軒中場大腳斬入禁區，鄭兆均隨即來一記窩利抽射，可惜角度太正。

29分鐘南區出現黃金機會，積施利右路傳中，夏志明二傳回後，但許宏峰的近射被袁皓俊撲出。36分鐘，亞哥斯達推過南區守將，再傳給鄭兆均在禁區頂遠射僅僅高出。補時階段火藥味甚濃，夏志明在爭頂期間惡意侵犯顏樂楓，引來一眾理文職球員不滿，「子彈」亦因此領紅被逐。

易邊後以10人迎戰的冠忠南區馬上換入列文和鄭俊弘，但表現未見有太大改善，反而在59分再度失球，下半場後備入替佐迪的梁嘉恆接應鄭兆均直線，快過門將謝德謙一步篤射入網，理文領先2球。

65分鐘，邊路表演活躍的基華尼頓，從左路推入大位起腳射斜。74分鐘，余沛康右路壓落底線，梁嘉恆前柱再次搶點成功，理文擴大領先優勢至3球。此時冠忠南區已經兵敗如山倒，77分鐘梁嘉恆把握反擊機會，接應基華尼頓傳中，皮球中楣下再反彈門將入網，這名澳門中鋒個人「連中三元」，理文大幅領先4球。之後雙方再無增添比數下，理文維持4比0擊敗冠忠南區。

理文在煞科戰4球大勝南區後，以16分繼續守住聯賽榜第4名，至於落敗的南區則以10分排在第5名。