傑志放眼亞洲賽　勢增兵爭佳績

傑志於港超聯煞科戰失而復得，4比0擊敗愉園，捧起球會第10座本地頂級聯賽冠軍，亦意味下季「藍鳥」將有資格代表香港出戰亞洲賽。展望下季征途，會長伍健賽後亦坦言會繼續增兵，更不排除會引進具實力外援，為有可能再戰亞冠做準備。

傑志今年聯賽冠軍得來不易，除煞科戰擊敗愉園取得關鍵3分外，最後時刻亦要等東方龍獅及富力R&F的戰果出爐，才確認冠軍「落袋」，在現場觀戰的伍健見證球隊成為聯賽王者一刻，賽後亦向傳媒分享自己當下心情：「過去一個禮拜，其實心情上已經做好各種準備，今日係開心嘅。」早前對冠忠南區一役，傑志曾被對手逼和失分，可幸煞科戰贈愉園4蛋，以一場大勝慶祝球隊聯賽封王，但伍健笑言過程實在太驚險：「我寧願今日嗰4球，有1球擺咗去對南區嗰場，唔使驚得咁交關。」

聯賽冠軍得手，傑志亦因而取得下季亞洲賽入場券，甚至有望繼2017/18賽季再登上亞冠正賽大舞台，上次為征戰這項亞洲最高級別球會賽事，「藍鳥」更曾高調引入烏拉圭球星科蘭，伍健揚言來季不排除會再有重點引援：「如果真係打亞冠，你都要有啲戰鬥力，如果無亞冠，就會畀多啲機會本地球員打多啲。」他亦期望若成功取得亞冠正賽資格，不想再看到球隊大敗的情況出現。

此外，伍健亦希望隊中一班年輕球員，來季能擔大旗：「我哋好希望嚟緊一季，至少有5至6個年輕球員，能在一線陣容成為常規主力，不斷靠有經驗但年紀大的球員，香港足球唔會有進步。」他點名舉例陳晉一及趙聡悟等小將，大讚他們的天分，更認為「一仔」今季進步神速。