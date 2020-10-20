港超聯　天水圍飛馬重出江湖

「天水圍飛馬」強勢回歸！「飛馬足球會」周二（20日）透過官方Facebook發放新聞稿，宣布重用「天水圍飛馬」名義征戰來季港超聯，同時正式宣布來季由郭嘉諾擔任主教練，帶領有17位新兵加盟的強勁陣容，新加盟球員包括孫銘謙、胡晉銘及劉學銘等多位「本地薑」，以及六名外援，其中有四人具超級外援身分。

天水圍飛馬新賽季請得被譽為「熱血教練」的郭嘉諾執教球隊，此外教練團成員包括文彼得、張寶春、守門員教練范俊業，而前佳聯元朗巴西守將法比奧，亦以助教身分加盟執教團隊。

陣容方面飛馬新一季亦有大改動，17位新加盟球員中，有不少是具實力本地球員，包括孫銘謙、胡晉銘、劉學銘、陸平中、吳文希、黎格爾、羅振庭、謝朗軒、叢振洪、陳靜謙等。另外飛馬亦透露已簽入六名外援球員，其中四人具超級外援身分，幾位強援將於月底陸續抵港，有望11月初完成14日强制隔離，加入球隊操練。

球會於2008至2012年以「天水圍飛馬」名義征戰本地頂級聯賽，來季將重新紮根元朗區，表示希望吸引區內市民入場支持，並計劃在區內建設足球訓練中心，推動該區足球及青少年球員發展。