92冠超越舒麥加　咸美頓7冠王近在咫尺　

當「德國車神」舒麥加8年前退役時，正為「黑帝」咸美頓打開譜寫紀錄的大門！這位英國賽車巨星周日在F1葡萄牙站贏得生涯第92個冠軍錦標，超越了舒麥加保持多年的紀錄，成為F1歷史上贏得最多分站的車手，「黑帝」今季要追平「老車神」7奪總冠軍的紀錄近在咫尺。

咸美頓駕着平治戰車衝線之後，難掩興奮，他賽後透露比賽最後階段頂住小腿抽筋的痛苦衝過終點：「我發夢都無想過有今天的成績，我沒有魔法水晶球，當初加入平治也不知道未來會如何，但我沒有虛渡每一日，而車隊每一個人都以相同的目標進行，我以他們為榮。」

「我無法用言語來形容這一刻心情，我的父親、繼母琳達，以及我的愛犬Roscoe都有來到，這是幸福的一天。」不過，咸美頓的夢仍然未停，他正向舒麥加的7冠F1總冠軍的歷史紀錄追發，他目前的積分已累積至256分，拋離暫列次席的隊友保達斯77分，第7座世界冠軍基本上已是囊中物。

外界對於這位35歲超級車手與平治續約甚為關注，有消息指他會續留3年，並試圖挑戰分站「100冠」，不過「黑帝」未有正面回應續約問題：「體能上我覺得自己還能應付，我依然想繼續比賽，目前最重要是完成今年的工作，這是目前唯一要做的事。」

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