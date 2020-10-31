菁英盃　理文強勢挑戰傑志

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「菁英盃」A組將於萬聖節（31日）進行兩場賽事。頭場理文對傑志下午3時，假斧山道運動場舉行，兩軍上仗在僅派「兩隻鬼」任正選的情況下均能大開殺戒，氣焰高昂，今場對碰定有一番激戰。尾場標準流浪對天水圍飛馬，5時半假小西灣運動場對壘，雙方大敗過後，正急於尋求復活機會，且看哪邊廂最後能逃過連敗噩運。（on.cc東網周六下午３時直播）

理文今屆「菁英盃」首戰以5比0大挫天水圍飛馬，取得完美開局，然而要爭取連勝難度不少，今場面對A組強敵傑志「黃衫軍」不敢怠慢。主教練陳曉明早前形容傑志是今屆A組，理文所要跨過的最大難關：「傑志係上屆冠軍，而且佢哋嘅青年球員都仲係嗰班，例如陳晉一等其他球員都好有質素，相信傑志係我哋最大對手。」陣中包括亞哥斯達、沙普夫及基華尼頓三大外援之外，狀態火熱的澳門前鋒梁嘉恆都有望再披甲，為理文前場提供強勁火力。

同樣表現出色的小將張憙延，上場射入1球兼交出靚絕助攻，這位復賽期間加盟球隊的20歲年輕球員，坦言有信心將自己的特點，融入到理文戰術體系當中：「理文都係支反擊強嘅球隊，我自己都有速度，作為翼鋒係好適合我。」張憙延認為爭冠的壓力，反而更加推動自己，尤其今仗面對傑志一役隨時左右出線權，更加需要盡全力。

上場傑志在派出大量小將的情況下取得今季首勝，理文同時大勝對手5球。今仗兩強相遇，總教練朱志光明言喜歡與對手「鬥攻」。麾下戰將包括安永佳、陳晉一等最近偶有佳作，但他重申年青球員的表現不能以數場比賽作準：「有定冇觀眾，球員嘅表現相差30%，依家冇壓力，佢哋當練波。如果有1至2千人，噓一噓佢個波都交咗畀人。」他透露畢頓已正式復操，今場可披甲，惟上役傷出的彭林林則還要再休息多1周。

上屆決賽為傑志射入罰球的巴拉克謂，入球無疑增強信心，但上屆已成過去，他期望今季能贏更多錦標。他又認為自己的狀態十足，強調陣中小將已準備好展示實力：「好多人都評論歲數，但足球與幾歲無關，我哋可以話畀人知，年青球員有實力同所有對手比拼。」

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