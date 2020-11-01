菁英盃　曼聯青訓Debut　查理史葛：狀態未足

愉園周日（1日）在「菁英盃」分組賽以2比0輕取晉峰，前曼聯青年軍查理史葛（Charlie）首次為球隊上陣，惟僅半場便被教練團換出。賽後Charlie坦言自己狀態未回復百分百，希望透過更多比賽和訓練盡快提升。

查理史葛自隔離完畢後，僅與「快活谷」操練數周，周日（1日）的比賽便正選登場，以防中姿態上陣，與對方茹子楠對位。上半場Charlie觸球機會不多，唯獨一次帶球殺上前直傳潘沛軒傳中，防守上僅有數次包抄和頭槌解圍，半場之際更被換出，表現未可作準。

他在賽後受訪時指，這是他近半年來首次參與正式比賽，並指港超賽事與英國足球存在很大分別，但評球場質素理想。之前Charlie首次參與球隊訓練後曾表示，香港天氣酷熱令其難以呼吸，但近來天氣轉涼，他亦謂已逐漸適應：「依家天氣涼啲，之前下晝踢真係好辛苦。」

雖然「地標戰」僅上陣半場，但他認為自己的狀態，已恢復至最佳水平的7成半：「今日好開心踢咗半場，幫球隊贏波，期待幾星期後可以返番百分百。賽前已經預咗唔會踢太耐，要喺半年冇踢波嘅情況下踢場90分鐘嘅比賽係好困難，所以一步一步嚟。」

而球隊主教練鮑家耀，亦為這個半場作的調動解釋：「半場已經見佢體能跟唔到，可能太耐冇比賽，佢停波、畀波一定有質素，但追人嗰度有啲問題，所以上半場我哋好受壓。」他又稱至20至30分鐘已看見狀況，提早叫林毅東更衣，但見到Charlie還踢得就讓他戰至半場。