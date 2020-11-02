港超聯　齊章！愉園黑「帝」降臨

愉園今夏積極引援，繼上星期尼日利亞藉前鋒羅拔奧圖加盟後，球隊周一（2日）再宣布簽下其同鄉，前「小國腳」艾迪比帝。據報他已經完成14天強制隔離，同日與羅拔奧圖一同接受體測。

艾迪比帝年僅27歲，司職前鋒，效力過尼日利亞多支超聯球隊，曾外流到安哥拉、北塞浦路斯聯賽，更協助安哥拉軍部足球隊，闖入非洲冠軍聯賽4強。他亦憑出色表現，成功入選U17、U20、U23尼日利亞國家隊。

艾迪比帝表示球員生涯，大部分時間在非洲度過，坦言今次來港是挑戰和機遇並存：「亞洲嘅環境同歐、非洲截然不同，我樂於接受挑戰，期望開啟球員生涯新一章。」

愉園陣中年輕球員眾多，艾迪比帝期望與隊友分享自身經驗，令球隊實力更上一層樓：「希望推動年輕隊友奮鬥，幫助佢哋對職業足球有更深了解，從而思想上更加成熟。」

球員資料

姓名：艾迪比帝（Razaq Adegbite）

出生：1992年12月20日(27歲)

位置：前鋒

身高：180cm

曾效力球會：基維聯(尼日利亞甲)、艾努古流浪(尼日利亞超)、安耶巴國際(尼日利亞超)、土耳其飛鷹聯 (北塞浦路斯甲)、八月一日(安哥拉全國冠軍聯賽)、維拉體育會(安哥拉全國冠軍聯賽)、塔陶因體育(安哥拉全國冠軍聯賽)、陽光之星(尼日利亞超)、土耳其飛鷹聯(北塞浦路斯甲)