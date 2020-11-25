港超聯　冠忠南區簽林樂勤：望更多機會落場

冠忠南區周三（25日）透過Facebook專頁宣布再有新兵來投，已跟隨球隊訓練的前富力R&F球員林樂勤（Jordan）完成註冊，正式成為球隊一份子，更有望於今周末主場對標準流浪的聯賽中亮相，Jordan坦言今次選擇加盟南區，是希望爭取更多上陣機會。

21歲的林樂勤在2017年出道，先後效力香港飛馬、夢想FC及富力R&F，今次加入冠忠南區，Jordan亦有一定期望：「由於同富力R&F嘅合約問題經過一段時間才能解決，現時能夠正式成為冠忠南區球員好開心，非常期待可以為球隊上陣。冠忠南區係一支地區球隊，球迷都特別有歸屬感，呢個是我第一個嘅印象，至於個人目標就希望可以取得穩定的上陣機會，盡力協助球隊爭取最好成績。」

Jordan上季為富力R&F效力期間上陣機會不多，他亦希望今次加盟冠忠南區，無論在閘位，或者自己更喜歡的進攻位置，都能為球隊作出貢獻。將會穿上27號球衣的Jordan，雖然沒有正式操練一段時間，但認為自己狀態還可：「上季復賽之後，我喺富力R&F都有踢，唔係話停咗太耐，而且自己都有保持高強度訓練，自己狀態上冇乜問題。」

冠忠南區主教練列文認為Jordan的加盟，對球隊肯定會有幫助：「佢係一位仲有好大進步空間嘅好球員，可以勝任好幾嗰位置，仲係一位左腳球員，絕對可以幫到球隊攞到更好成績。佢技術好好，而且好肯學嘢，能夠融入球隊。」

富力R&F於今季季前突然宣布退出港超，雖然包括Jordan在內的多位前富力R&F兵已經找到新東家，但亦有包括羅拔圖等球員依然未有班落，對此Jordan坦言對前隊友的情況感到憂心。近日Jordan聯同多位受富力R&F散班影響的舊隊友，在律師協助下向舊東家追討拖欠的薪金，並已經於勞資審裁處排期處理有關聆訊。

Jordan明言對富力R&F提出的賠償方案不滿意，為了在追討欠薪問題上做兩手準備，亦透露會仿效前夢想FC西班牙外援祖亞昆透過國際足協（FIFA）追討前球會欠薪的方式，考慮就富力R&F欠薪問題向亞洲足協（AFC）提出上訴，進一步向富力R&F甚至廣州富力會方施壓。

林樂勤Profile

出生日期：1999年2月2日（21歲)

身高：1.75米

位置：中場

球衣號碼：27

曾效力球會：香港飛馬、夢想FC、富力R&F