重返愉園！曾至孝換個角色再出發

很多人會覺得，30歲是人生交叉點，可能你在事業上已經稍有成就，也可能你正步入轉行的迷惘，近年經歷重傷、球隊散班等不如意，今年踏入三字頭的曾至孝，帶着不同角色再次加盟愉園，對於今季，他原來有個新目標。 文：Iris

睽違10年後重返「快活谷」，曾至孝不再是年輕球員，經歷過十字韌帶撕裂，前後兩次手術，甚至球會散班等種種歷練，在他臉上卻未見滄桑感，反而搞笑地說：「其實我仲好後生！」愉園在上季重返頂級聯賽後，以年輕球員為骨幹，他亦從隊友身上感染到不少活力。「啱啱開季嘅時候，見到隊友們跑得咁落力，好似返到10年前我喺愉園開季咁，當時就有種：『跑咗先，唔好理咁多』嘅感覺。」

剛在10月尾又再次進行一次小手術，目前還在休養，但現在的「阿孝」，不再急着重返球場。「細個拗完柴行都行唔到，第二日即刻去天津比賽，當時做法其實留低唔少後患，大個明白好好休息，先可以行更遠嘅路。」人到了一定年紀總會有負擔，會有很多不同考慮，上季加盟元朗前，亦曾經歷過迷惘的日子，但來到今季，心境反而豁然開朗。「之前的確有諗仲踢唔踢好，但我知道，一停就永遠唔會再踢，目前暫時都未想停低住。」

作為隊中的「年長」球員，「阿孝」希望可以與小將們一起成長，為球隊帶來正面的影響。「班後生仔有潛質、有技術，好似伍家揚、葉卓文踢得唔錯，潘沛軒同簡嘉亨體能好好，自己今季就會踢番鍾意嘅中場，希望可以控制好節奏，因為有好嘅節奏，進攻質量先會好。」

20歲好像只是去年的事，再次回到愉園，30歲的「阿孝」有一個目標。「今季我想入波！對上一次入波應該係踢大中嘅時候，自從經歷過大傷，我更珍惜仲可以喺球場上嘅時間，希望自己入波之餘，都可以同球隊一齊拎到好成績，甚至拎到一個冠軍！」「阿孝」堅定地說。

【曾至孝檔案】

綽號：戰神 出生日期：1990年1月12日

身高：1米83 司職：中堅、左閘、防中

現效力球會：愉園 球衣號碼：50

曾效力球會：華家堡、東方、愉園、傑志、大中、港菁、東方龍獅、香港飛馬、佳聯元朗

女友「細琪」陪伴走出低谷

如果大家經常入場看比賽，相信會留意到有「阿孝」的賽事，看台上會有一名打扮sporty的靚女身影，她就是女朋友「細琪」。同為運動員，「阿孝」坦言在女友身上學到不少，有時更是最好的提醒。「佢本身係態度好好嘅籃球員，加上係好直接嘅人，當我做得唔好嘅時候，佢會直接指摘，唔會包庇我。」

「如果我嚟睇你踢波，但你唔係用心踢，咁我睇嚟有咩意思。」這句說話看似嚴厲，但卻令他深刻反思，自己在球場上的表現，並不只對自己負責，更多是的對支持者的報答，令他有了更加積極的力氣。女友的鼓勵和支持陪「阿孝」行過傷患、走出低谷，他亦期待未來用更好的表現作為回報。