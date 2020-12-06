「車神之子」驚險贏F2總冠軍

F2巴林站衝刺賽，米克舒麥加因為早段進站換軚，最終僅以第18名完成，不過由於車手榜第2的伊洛特（Callum Ilott）今站只得第11名同樣得0分，米克舒麥加保住14分領先優勢，贏得F2年度總冠軍。日前已和哈斯車隊簽約的他，來年將會跟隨「車神」舒麥加的步伐，升級出戰F1。

米克舒麥加在巴林站運氣似乎不錯，在資格賽炒車無大礙的他來到衝刺賽又有「幸運之神」眷顧。原本「車神之子」周日只需以第6名或更前排名完成就能鎖定年度總冠軍，不過他在比賽早段就出現失誤以致「爆軚」，進站後排名暴跌至第20，最終僅排第18名衝線。假如其爭標對手Callum Ilott今站獲勝或以最快圈速得第2，米克舒麥加就要將冠軍寶座拱手相讓，所幸的是，伊洛特的輪胎亦出現問題，令他最終僅排第11名，米克舒麥加有驚無險贏得F2總冠軍。

作為7屆世界冠軍舒麥加的兒子，米克舒麥加一直背負龐大壓力出賽。從2018年F3總冠軍，到2020年稱霸F2，來年這位德國車手終於圓夢登上F1舞台，賽後他心情激動得一時語塞，斷斷續續發表得獎感受：「老實說，我仍未接受自己是冠軍，可能要花幾天的時間吧！今季的對手們水平都很高，值得尊重。」

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