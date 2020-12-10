港超聯　傑志新兵巴爾拿：踢亞冠好興奮

傑志於周四（10日）宣布巴爾拿加盟的消息後，亦隨即安排這位前西甲中場，透過視像會議形式接受傳媒訪問，期間巴爾拿分享了加盟後的心情，以及對自己今季將穿起「藍鳥」戰衣，征戰各項賽事的展望。

巴爾拿於視像訪問期間，以一身傑志運動裝示人，這位初來乍到的狂牛中場，訪問時以較為生疏的英文進行對答，顯得頗為靦腆。「藍鳥」陣中有同聲同氣的丹尼及加維蘭在陣，訪問一開始，巴爾拿就透露有向兩位西班牙隊友，了解傑志和香港的情況，自己加盟前亦做足「功課」，翻看傑志的比賽錄影。他提到抵港後接受居家隔離期間，傑志有借出訓練器材，讓自己可以進行單獨訓練。

巴爾拿西甲累積上陣次數超過150場，球迷自然對這位比賽經驗豐富的31歲中場球員，有頗大期望，他明言希望盡力幫助球隊：「要感激球會對我嘅信任，我會每日都努力，希望可以一齊享受今季賽事。」傑志今季將再有機會出戰亞洲賽，過去效力澳職墨爾本勝利時，巴爾拿就有過征戰亞冠賽場的機會，他承認亞洲賽資格，是吸引其加盟「藍鳥」的其中一個原因：「有得踢亞冠係好興奮，呢嗰都係（加盟傑志)原因之一。」。由於當日足總剛剛宣布港超聯賽事需要延期，意味巴爾拿的首騷仍要再等等，他坦言已經急不及待想為傑志上陣，希望港超盡快重開。