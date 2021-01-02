迪基亞新年大翻身　仲打破紀錄

曼聯可以喺今年英超旗開得勝，門將迪基亞功不可沒，呢位西班牙國腳喺今場對阿士東維拉，屢救險球，協助球隊力保勝果，同時以327次為紅魔鬼喺英超上陣，超越名宿堅尼，成為曼聯史上，英超上陣次數最多嘅非英國球員。

迪基亞近年被球迷批評水準嚴重下滑，有唔少輿論認為應該由甸恩軒達臣取代佢嘅正選位置。不過「迪迪仔」今場踢出身價波，多次作出神救，包括瓦解3次必入球，開波12分鐘，佢就瞓身撲出約翰麥甘尼近門凌空抽射。

下半場初段，迪基亞單手拍走奧尼屈堅斯近門頭槌，踢到補時阿士東維拉右閘馬迪卡殊遠射，有力度有角度，一樣被迪基亞飛身撲出，曼聯可以全取3分，迪基亞功勞大過射入12碼嘅般奴費南迪斯。如果迪基亞可以保持勇態，曼聯爭標機會一定大大提升。

值得一提，迪基亞已經為曼聯喺英超累積上陣327次，僅次於傑斯(632次)、史高斯(499次)、加利尼維利(400次)、朗尼(393次)，呢4位都係英國球員，如果計單外援，迪基亞超越前隊長堅尼，成為第1位。