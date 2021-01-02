中超去商業化　球迷為保愛隊名發動抗議

近日中國足協正式落實，各級球會須在2021年球季去除球會名稱上，涉及商業贊助的字眼。然而部分球隊如北京國安、河南建業等的球迷，因不滿愛隊被迫改名而發動抗議，甚至到球隊主場門口拉起橫額反對措施。

因應中國足協發布球隊名稱「去商業化」命令，廣州恒大、廣州富力已先後更名為「廣州隊」及「廣州城」。然而部分球隊如上海申花、天津泰達等，其贊助名沿用多年，深入民心，改名反而被指失去原有特色及文化傳承。

中超豪門北京國安的名稱歷史悠久，著名球迷組織「御林軍」為反對改名，出資買下巴士廣告，寫有「我們要與國安一起戰鬥」等的標語，表達希望球隊堅持使用原名的訴求。惟「御林軍」日前表示，該車身廣告因「不可抗力原因」被迫下架。但北京國安會方亦響應民意，向足協申請沿用國安的名稱，有待當局批准。

另一支中超球隊河南建業早前發起投票活動，列出「河南航海」、「鄭州中岳嵩山」等10個易名候選名單。然而球隊日前正式公布改名為「洛陽龍門」，新名竟從未出現在候選名單內！

河南球迷對此反應極大，更發起連串抗議行動。有球迷組織率先宣布解散，又有球迷到球隊主場門前，拉起寫有「耻辱！你們是河南足球的叛徒！」的標語以示反對。更有網民拍攝到竟有一名擁躉在球場門外下脆，懇求球隊沿用舊名。為平息民怨，據悉河南建業擬暫緩改名的決定，宣布名稱將有所調整。

部分中超球隊易名列表：

廣州富力：廣州城

廣州恒大：廣州隊

山東魯能：山東泰山

深圳佳兆業：深圳隊

上海上港：上海隊

天津泰達：天津衛

大連人：（不變）

上海申花：（豁免改名）

河南建業：洛陽龍門（暫定）

長春亞泰：（堅持原名）

北京國安：（堅持原名）