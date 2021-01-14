對手教練確診　「鄧謝配」無奈退泰國羽賽

香港混雙組合鄧俊文／謝影雪原於今日（14日）在泰國羽毛球公開賽出戰混雙16強迎戰德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich。由於世界羽聯在前一日宣布德國隊有教練確診，但該隊球手仍獲准參賽，故「鄧謝配」最後因安全理由退賽。

世界羽聯昨日宣布1名德國隊教練及1名法國隊隨隊人員確診，目前已送往醫院隔離。世界羽聯未有公布兩人的名字，但有傳該名確診德國隊教練是負責指導混雙的前中華台北球手程文欣。據知，由於球員賽前檢測沒有確診結果，故德國組合Mark Lamsfuss／Isabel Herttrich是日仍能出戰16強賽事，港隊的鄧俊文／謝影雪最後退賽。

謝影雪於facebook透露有關詳情，指這對組合為該教練的「緊密接觸者」，經香港體育學院、香港羽毛球總會及奧委會討論後決定退賽：「雖然他們接受多次檢測結果陰性，但是考慮到有21天潛伏期，所以還是覺得比較危險。」

港隊自去年3月全英賽後未有任何國際賽事，羽壇停擺多月後終於在本月於曼谷重啟，謝影雪對於退賽的決定表示可惜：「現在心情的確很失落，因為我們為今次比賽已經準備很久，12月中已經進入體院封閉訓練，訓練狀態亦很有成果，希望可以在這次比賽重拾比賽節奏。現在無奈要退出比賽覺很可惜，感覺之前辛苦的成果有點白費。但我們尊重體院的決定，因為後面還有其他比賽，亦希望BWF可以更全面保障我們運動員，令同類事件不用再發生。現在只能收拾好心情，集中訓練準備下星期的比賽。」二人下一個賽事為1月19至24日同樣於泰國曼谷舉行的超級1000賽事。