學界足球　董之英：球員品行比捧盃重要！

疫情令學界足球賽完全停頓，復賽後各支勁旅能否延續強勢？抑或會有新勢力異軍突起？當中過去十多年稱霸學界足球的仁濟醫院董之英紀念中學，又能否守住「金漆招牌」？一直在沙西區所向披靡，近年亦曾連續4年全港學界精英賽奪冠，外界或認為董之英會以戰績掛帥。但相比起「捧盃」，學生品行才是校長彭綺蓮最看重的。

多年來董之英致力開拓「三元教育」，即使部分學生入讀時行為反叛，校方卻堅守品行為先的底線，絶不妥協，透過各種不同方法，促使學生學會自律，當中對足球隊的嚴格管理，正好反映出這一點。

回想起以前的董之英足球校隊精英，相對紀律散漫，口没遮攔。所以自從十年前傑志接掌校隊管理及訓練後，加強對校隊成員的紀律要求。在甄選球員方面，同樣强調球技、品行缺一不可，紀律欠佳者，哪怕技術高超一樣拒諸門外，立場跟校方一致，共同扮演着把關角色，而彭校長亦曾向校隊成員表明：「誰都希望贏冠軍，但我寧願要一群輸波的君子，也不要一隊捧盃的波牛」。

隨後一些鮮為人知的陣前易將往事，更令同學明白無規舉不成方圓的道理，董之英足球隊也出現了本質上變化。

2011年3月學界精英足球賽4強前夕，其中一名主力球員因上課時睡覺，與英文科老師發生爭執。事後彭綺蓮校長得悉，毅然決定取消他的比賽資格。臨陣易將等於自斷一臂，帶隊老師怕影響爭標，親自為球員求情，學生本人也後悔不已，求助校監出面説項，彭校長卻拒絶妥協，結果董之英不敵英皇佐治五世學校無緣決賽，其後更於季軍戰以2比3僅負元朗遵理，接連受挫屈居殿軍。

到2018年精英賽準決賽當日，一名校隊靈魂人物考完中六模擬試後，染了頭髮到場，違反了學校對學生的儀表要求。彭校長見狀先與當時教練高尼路協商，繼而下令抽起這位負責穿針引線的主將。當時同在現場的董之英紀律培育主任梁誦光老師亦贊同決定：「無論你的能力有多強，天賦有多高，在人生這場『賽事』中，總是需要遵守一些『規則』才能成功。臨場換將確實是艱難決定，但這亦是一個好機會向學生說明紀律的重要性。」最終比賽董之英0比1不敵西島中學，再一次與精英賽决賽擦身而過。

董之英自09年9月開始增設紀律培育主任一職，並安排退休警務人員出任，旨在教導學生提升紀律。近年透過深入了解違規學生的想法並給予適當輔導，學生紀律表現明顯改善。梁老師憶述除了臨場換將，亦有不下數次學生因校內外的紀律問題而停操或禁賽的安排，其中不乏當時的香港代表隊成員。彭綺蓮校長亦相信，若因能力突出而賦予個別球員特權，容易讓學生自視過高，變本加厲。而足球是一項注重團體合作的運動，紀律要求絕不能因人而異，代表董之英出賽的球員，必須品行及能力兼備。

作為合作伙伴，傑志對董之英球員的紀律要求同樣嚴格，亦一直是以學業為先。過往曾試過有一位很具天份的董之英守門員，被傑志一隊邀請隨隊北上內地進行友誼賽，惟在火車站集合時才發現他當天需要測驗，於是傑志總教練朱志光二話不說要求他立刻坐的士返校應考，以免眈誤學業：「無論是作為一個學生，抑或是作為一個職業足球員，紀律都是最重要的。我們傑志和董之英都是目標一致，就是希望學生學會自律。」

學生遵守紀律遠比捧盃重要，是董之英與傑志的共識。彭綺蓮校長重申，董之英的教學理念就是一切以學生利益為依歸：「規舉就規舉，日後學生踏足社會，也需要循規蹈舉，面對違規必須不妥協，養成良好習慣，學會做人。足球訓練計劃並非造星工程，重點是透過計劃令學員建立自信，提升自我形象，掌握自己的前途。足球的勝負只是過程一部分，從中培養正確的人生觀，這種經歷更勝課本上的知識。」

天份球員演員無特權

董之英堅持德育培養

為向學生樹立榜樣，不惜在學界足球賽上丢失两個爭奪冠軍機會之外，董之英的創藝班也曾出現類似的「壯士斷臂」例子。

校長彭綺蓮回想製作第二套校園創作電影《回到起步時》過程中，在拍攝中盡顯天份的女主角因缺課嚴重，屢勸不改，令校方毅然決定中途易角。

當時因為劇情需要，學校已耗用很長時間及資源訓練同學，包括讓戲中演員學習騎馬、安排同學穿着晚裝出席隆重宴會、學習禮儀等，甚至劇本也就是圍繞這位女主角的性格而撰寫。當決定易角時，電影已完成開鏡禮。換角後，所有與女主角相關戲份皆要重新拍攝。此決定對學校、老師及相關的同學影響皆巨大。

但在彭校長心目中學生品行比一切事情重要：「學生必須尊重别人，遵守規則，這是學生應守的本份。創藝課程的理念是為學生開拓學業成績以外的發展路，但我們最終目標不是要創造最佳男女主角，更不是要培養明星，董之英更着重的是培育學生良好品德及正確人生觀。」