大坂直美險出局　約戰台灣「1姐」爭4強

被視為今屆澳網兩大女單奪標大熱的2019年冠軍、美日混血球手大坂直美及「細威」S威廉絲，在澳網女單16強均贏得驚險，前者在先輸一盤下，連勝4局晉級，將會師首度躋大滿貫8強的台灣「1姐」謝淑薇；而細威則力壓白羅斯猛將莎芭蘭嘉，職業生涯第13次打入澳網8強，繼續向個人第24「貫」進發。

澳網女單16焦點戰，落在23屆大滿貫冠軍S威廉絲火併世界排名第7、白羅斯的莎芭蘭嘉身上，後者自去年法網起19戰18勝。今役為二人首次交鋒，雙方在比賽初段均展現出不俗的發球狀態，二人梅花間竹得分，但「細威」在最後時刻破發，以6比4先贏一盤。次盤「細威」狀態波動，莎芭蘭嘉趁勢連續破發得手，以6比2扳平大比數。決勝盤莎芭蘭嘉在壓力之下出現雙失誤，斷送晉級好機會，S威廉絲最終再贏一盤6比4，距離澳網決賽又近一步。

另一場女單的強強對決，則由去屆美網冠軍大坂直美及去屆澳網亞軍、西班牙的麥古露莎合演。大坂直美開局領先，但未能守住優勢，麥古露莎及時追平，並打破僵局，大坂先輸一盤4比6。次局大坂直美把握麥古露莎的失誤，以6比4追平盤數。決賽局是二人心態角力的一局，麥古露莎破發後拉開比分，大坂直美頑強反撲，氣勢壓過對手，在落後的情況下連贏4局進身8強，將會面對以6比4及6比2淘汰19號種子禾杜蘇娃的台灣老將謝淑薇。

男單世界第3的奧地利球手泰姆，在16強比賽未能延續前一戰逆轉勝的氣勢，面對保加利亞好手迪米杜夫顯得有心無力，雖然在首盤率先破發得手，但期間失誤頻頻，以4比6、4比6及0比6落馬，無緣躋身8強，迪米杜夫則是相隔3年重返澳網8強，將迎戰世界排名第114名的俄羅斯奇兵卡華薛夫。

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